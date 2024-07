Dove fare un pic-nic tra i girasoli (vicino a Monza) come in un quadro di Van Gogh

Un pic nic tra i girasoli. A Vimodrone, non lontano da Monza, ci si potrà immergere in un mare giallo di fiori, come in un quadro di Van Gogh. Si tratta del Campo di Girasoli di Agricola delle Meraviglie di Steflor, a Vimodrone (in Via Pio la Torre 9).

Il campo aprirà sabato 6 luglio alle ore 16:00 e fino alle 23:00 sarà possibile partecipare a una divertente Festa Country, durante la quale si avrà l’opportunità di godere di un’ampia selezione di piatti tipici della tradizione country, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. I sapori autentici e genuini della cucina country saranno accompagnati da una vasta scelta di bevande, tra cui birre artigianali e cocktail ispirati al tema dell’evento. La musica sarà la vera protagonista della serata, con l’esibizione di artisti della band Dusty Road – country di grande talento.

I partecipanti potranno ballare e divertirsi sulle note coinvolgenti di brani country intramontabili e contemporanei, creando un’atmosfera di festa e allegria che resterà impressa nei loro ricordi per sempre. Chi verrà vestito in tema country avrà una birra in regalo.

Il campo di girasoli

Con ben 35.000 semi e 11 varietà diverse, il campo promette di offrire un'esperienza indimenticabile per tutti i visitatori. Si tratta poi di un luogo instagrammabile che offre un'esperienza completa tra natura, prodotti a km 0 e attività per promuovere la creatività. Immerso in un mare di girasoli maestosi, ogni angolo del campo è un'opportunità per scattare foto uniche e immergersi nella bellezza e concedersi un po’ di relax.

Un pic nic nel campo di girasoli

Chi volesse inoltre portarsi a casa un po' di questa magia potrà, essendo un giardino you-pick, raccogliere direttamente dei bellissimi girasoli. In questi immensi spazi verdi sarà inoltre possibile gustare deliziosi picnic con prodotti provenienti da aziende agricole (da prenotare a questo link).

Il campo sarà aperto tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:30 con ultimo ingresso alle ore 19:00. Per accedere al campo è necessario acquistare l’Agripass, è già possibile acquistarlo online (https://agricoladellemeraviglie.steflor.it/tc-events/campo-dei-girasoli/). AGRIPASS Agripass intero € 3,00 con 1 girasole in omaggio Agripass gratuito – fino ai 3 anni e persone con disabilità - valido solo per ingresso al campo Non c’è bisogno di prenotazione, al momento dell’acquisto dell'Agripass non si dovrà inserire la data, ma sarà da usufruirne entro il 31/07/2024, data prevista di chiusura campo. È possibile acquistare girasoli extra al costo di € 1,50 cad.