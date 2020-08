Le Piramidi di Zone, una meraviglia naturale a un'ora d'auto da Monza

Giudando per un'ora e poco più, da Monza si raggiunge agevolmente un angolo splendido di Lombardia: sono le Piramidi di Zone, site nell'omonimo comune (nella parte nord del lago d'Iseo).

Basta raggiungere Marone, e da qui salire verso queste incredibili rocce che la natura ha plasmato. A creare le Piramidi di Zone, a plasmare quelle forme così strane, è stata infatti l'erosione dell'acqua a contatto col terreno d'origine morenica. Il risultato? Snelle e alte piramidi che si ergono verso il cielo, con la loro forma conica e un masso che le protegge pur col suo aspetto pericolante.

Per ammirare le formazioni, all'interno della Riserva delle Piramidi di Zone, esiste un percorso di circa un'ora molto semplice da seguire, con indicazioni sulle caratteristiche del territorio e tante curiosità su quei monumenti naturali. Come raggiungere Zone? I più avventurosi amano arrivarci in bicicletta, ma il paese è facilmente raggiungibile anche in auto (percorrendo la strada statale Sebina Orientale) oppure in treno, partendo da Brescia.

Di tanto in tanto, alle piramidi di Zone vengono organizzate visite guidate.