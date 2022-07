Una piscina dai toni caraibici, a mezz'ora d'auto da Monza

Le vacanze sono ancora lontane e la voglia di relax e refrigerio non può aspettare? A mezz'ora d'auto da Monza puoi immergerti in una piscina dai toni caraibici.

A Peschiera Borromeo, il Gardanella Sport Village ospita al suo interno Ayland, un trionfo di materiali naturali e colori caraibici, che regalano l'illusione di trovarsi in una spiaggia esotica (o quasi).

Grazie al contesto naturale del Gardanella Village, Ayland è una vera e propria oasi di pace a due passi da casa. Qui avrai la possibilità di rilassarti sulle sdraio disponibili e incluse nel biglietto d’ingresso, o di fare una passeggiata immerso nel verde circostante.

Realizzata con esclusivi materiali naturali, e con l’accesso graduale all’acqua, la piscina laguna ti permetterà di fare un bagno rilassante, approfittando inoltre delle vasche idromassaggio presenti. Anche i più piccoli hanno il loro spazio a disposizione dove divertirsi, grazie alle piscine site nel grande prato circostante. Se sei un amante dello sport e del movimento, poi, presso Ayland trovi campi da beach volley e da paddle, dove cimentarti in avvincenti sfide con parenti e amici.

Ayland si trova all’interno di Gardanella Sport Club, uno degli Sport Club più esclusivi della zona. Aperta sette giorni su sette dalle 9:30 alle 19:30, per assicurarsi un posto è possibile prenotare attraverso l'app SportClubby. L’ingresso nel weekend costa 19€ per gli adulti e 12€ per i bambini da due anni.