Piscine all'aperto, le cinque più belle in provincia di Monza

Con il caldo che comincia a farsi sentire, e con l'estate ormai alle porte, sale la voglia di tuffarsi in piscina.

Dove andare? Ecco qualche idea in provincia di Monza, per una giornata tra il relax e il divertimento.

AcquaWorld, Concorezzo

Giovedì 8 giugno, l'AcquaWorld apre il suo spazio estivo. Poco dopo, il 24 giugno, sarà la volta della nuovissima Tiki Bay.

Di ispirazione polinesiana, Tiky Bay vanta un playground acquatico in una vasca di quasi 1.000 mq con acqua a 20 centimetri, pensato per i bimbi della fascia 0-12 anni. Dalla Maki Maki Tower si potrà vivere tutta l’emozione della discesa, grazie ai sei scivoli immersi nella giungla tropicale, mentre altri quattro scivoli compongono l'area Kaora (alcuni possono essere usati anche dai bimbi sopra gli 80 cm).

A fare da cornice alle nuove attrazioni, una grande spiaggia da 1.500 mq di sabbia bianca accuratamente selezionata per non surriscaldarsi al sole.

Il biglietto giornaliero parte da 19 euro.

Oplà Village, Burago

Aperto dal 2 giugno, l'Oplà Village di Burago vanta un’unica ed enorme piscina suddivisa in più aree, con diverse profondità. Ci sono poi gli scivoli, i gommoni, i giochi d'acqua, e una grande area per rilassarsi e prendere il sole vicino all'acqua. Il prezzo del biglietto giornaliero costa 12,50 euro nel weekend e 10 euro durante la settimana.

SportActive, Giussano

Il lido estivo della piscina di Giussano apre le porte il 10 giugno (con pre-apertura il 2, 3 e 4). Luogo perfetto per rilassarsi a bordo piscina, per divertirsi nelle vasche ludiche e nelle piscine esterne, nell'area giochi e sugli acquascivoli, vanta verdi solarium attrezzati con ombrelloni e lettini. Il biglietto giornaliero costa 10 euro durante la settimana, 11.50 euro il sabato, 12.50 euro nei festivi.

La Baia, Lesmo

Coi suoi giochi d'acqua e i suoi scivoli, La Baia offre un piacevole rifugio dalla calura estiva. L'unica vasca è suddivisa in zone per grandi e piccini, ed è dotata di un angolo idromassaggio. In loco sono presenti anche bar/ristorante, lettini prendisole e gazebo riservati. L'ingresso giornaliero dal lunedì al sabato costa 10 euro, la domenica 13.

In Sport Seregno - Centro Sportivo Trabattoni

Riaperta dal 2 giugno, la piscina all'aperto di Seregno consente di regalarsi il giusto relax a bordo piscina, di riposare nei verdi solarium attrezzati con ombrelloni e lettini e di divertirsi all'aperto tra piscina esterna e vasche ludiche. Il biglietto giornaliero costa 8,50 euro in settimana e 11 euro nei festivi (tariffe 2022).