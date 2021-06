Giornata Mondiale della Bicicletta, le più belle piste ciclabili della provincia

Ogni anno, il 3 giugno, si celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta. Approvata nel 2018 dalle Nazioni Unite per l a consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall'uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero, per festeggiarla nulla è meglio che inforcare la propria due ruote.

Dove andare a Monza e dintorni? Sicuramente nel Parco di Monza, per una pedalata tranquilla adatta anche ai bambini. Ma diverse sono le zone del territorio che in bicicletta possono essere esplorare. Ad esempio, è possibile pedalare lungo il Lambro tra Albiate e Carate Brianza. I 3 km di continui saliscendi costeggiano il fiume e attraversano il Parco Valle del Lambro. Volendo, si può anche prolungare la "gita" e spingersi fino a Gaggio. Da Canonica, invece, si può imboccare il percorso ad anello che si percorre in tre quarti d'ora e che collega Albiate, Triuggio e Montemerlo. Oppure, per un panorama decisamente brianzolo e a tratti bucolico, si può scegliere l'anello di Annone.

In realtà, dal Parco delle Groane al Parco della Val Curone, dalla Pineta di Cesate al percorso verso Montevecchia, le opportunità in Brianza sono tantissime. E sono perfette per qualche ora di verde e di libertà.