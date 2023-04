Raffaele Di Stasio è stato incoronato campione del mondo di pizza.

Di Stasio ha conquistato il "World Pizza Championship” nella categoria pizza a due, in coppia con Cristian Tolu. Il merito è tutto della “Fritta contemporanea di Raffaele di Stasio”. Prodotto unico al mondo, la Fritta contemporanea è così descritta dal suo ideatore: "Una pizza fritta croccante a lungo, priva di tracce d'olio al suo interno. La pizza fritta classica, una volta uscita dalla friggitrice, resta pesante e morbida: la mia, al contrario, resta molto leggera e fragrante". Il merito va alle tecniche di impasto e di cottura impiegate. Un procedimento innovativo, che ha fatto dire ai giudici di non aver mai assaggiato un impasto così.

Per Raffaele Di Stasio, Cristian Tolu è un amico e un grande professionista.

I prossimi progetti del titolare di Verace Asseje? "Far conoscere a tutto il mondo questa tipologia di pizza che, oltre ad essere buona, è anche replicabile in casa come nelle cucine dei ristoranti. Non c'è bisogno di avere attrezzature professionali, per prepararla, solo un'ottima manualità e un'ottima conoscenza delle farine e degli impasti, una friggitrice e un fornello anche casalingo (basta che arrivi a 200°C ndr.)" ha spiegato Raffaele Di Stasio. "Ci tenevo molto a portare questo prodotto al Mondiale. Ho ricevuto molti messaggi dai giudici sulle mie pagine social, con i complimenti per un prodotto che mai in vita loro avevano provato". Un orgoglio, per Raffaele Di Stasio. Che ha dato vita ad un'idea tutta sua, l'ha portata davanti a una giuria internazionale, ha ottenuto il primato. E non intende certo fermarsi.