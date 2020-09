C'è anche una pizzeria brianzola tre le 50 migliori al mondo

Tra le migliori pizzerie del mondo, una su tutte ha trionfato: I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta. C'è però anche una brianzola, tra le 50 Top Pizza 2020.

L'Enosteria Lipen di Triuggio (al 24° posto) è un locale moderno, arredato con cura, che dà il benvenuto ai clienti con il grande forno a legna all’ingresso. In menù, il meglio della tradizione. Ci sono le pizze fritte preparate con due dischi di pasta fritta da 120 grammi, ripassati in forno. E poi le pizze napoletane veraci, preparate con impasto diretto (un'unica lavorazione, fino alla stesura e alla cottura) a base di farina bianca 0 o 00 e prive di grassi aggiunti, e le pizze in pala romanza tonda con farina macinata a pietra.

I puristi della Margherita amano la carta dedicata, con variazioni nella scelta di pomodori e formaggi, entrambi selezionati tra DOP e IGP. Mentre, la singolare proposta di abbinamento “pizza e champagne”, suggerisce le migliori bollicine da accompagnare alla propria pizza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una vera soddisfazione, per una pizzeria già suggerita da Il Gambero Rosso.