Poco lontano da Monza ha aperto un negozio Shein (ma solo fino al 22 dicembre)

Shein è tra i più famosi brand di fast-fashion. Un vero e proprio colosso, con vendite record e con capi e accessori che - per via della loro accessibilità - vengono acquistati in tutto il mondo. Tuttavia, uno store fisico Shein non esiste. O meglio, non esisteva: poco lontano da Monza, e più precisamente a Milano, presso la Sala Colonne di Palazzo Giureconsulti, ha aperto un pop-up store dalla durata davvero breve. Il negozio chiuderà infatti le sue porte alle 19.00 di giovedì 22 dicembre.

Non si tratta della prima volta che Shein sbarca a Milano con un pop-up store: già la scorsa estate era successo, in piazza Gae Aulenti, con immensa gioia dei fan del brand.

L'iniziativa è definita come "un un evento inclusivo appositamente pensato per la sua community italiana, che presenta un nuovo pop-up space dal mood natalizio in pieno centro città". L'idea è stata infatti quella di creare un punto di aggregazione temporaneo per tutti i Shein-addicted, che potranno acquistare dal vivo i migliori capi di abbigliamento e prodotti beauty del colosso cinese.