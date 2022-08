In cammino sui ponti di legno verso il Bosco del Crocifisso, a venti minuti da Monza

Hai un pomeriggio a disposizione, e vorresti organizzare qualcosa coi bambini? Guida verso Cabiate, parcheggia l'auto in via Monte Grappa, e accedi al Parco della Brughiera Briantea da via Nicolini (laddove si accede per i laghetti della Mordina e Cascina Belvedere).

Costeggia il torrente Valletta e il muro che delinea il parco di Villa Padulli. Al bivio prendi il sentiero n.4 e goditi tutti i ponticelli da cui passerai: il Ponte degli Anemoni (così chiamato perché qui, a marzo, spuntano centinaia di anemoni), lungo 13 km, è stato costruito nel 1981 utilizzando il legno di robinia locale. Il Ponte della Marca, realizzato negli anni Ottanta dal Gruppo Naturalistico della Brianza, è il preludio al Bosco della Cappellina e al Bosco del Crocifisso, le cui sedute in granito riportano i nomi del volontari del Gruppo (per raggiungerlo è necessario deviare di poco dal sentiero n.4). Perché si chiama così? Perché svetta qui un crocifisso in legno alto tre metri, dietro ad un piccolo altare in legno e di fianco all'antico Monumento ai Caduti di Cabiate. Un terzo ponticello in legno, lungo 15 metri, prende il nome di Ponte degli Alpini. Il quarto è il Ponticello di San Francesco: oltrepassandolo si può salire verso il Bosco di San Francesco, con la sua cappellina dedicata al Santo. È la strada verso i laghetti della Mordina e - successivamente - verso il Belvedere di Mariano.

A seconda del tempo a disposizione, e del grado di preparazione, puoi decidere se percorrere solo il tratto dei ponticelli o se camminare da Cabiate a Mariano. In ogni caso, passerai qualche piacevole ora tra la natura, in un angolo poco noto della Brianza.