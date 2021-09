Pop It, perché utilizzarli (e dove acquistare i più belli)

Definito dal New York Times "il giocattolo della pandemia", il Pop It è un gioco sensoriale che migliora la concentrazione e aiuta a controllare l'ansia

Il New York Times l'ha definito "il gioco della pandemia" e, in effetti, il suo successo ha dell'incredibile. Il Pop It, giocattolo sensoriale inventato decenni fa, è diventato famosissimo solo di recente grazie agli influencer e a TikTok. I video di cui è protagonista, con le sue forme colorate e il suo rumore inconfondibile, vantano ad oggi oltre 3 miliardi di visualizzazioni. E i siti e i negozi che lo vendono sono stati presi d'assalto.

Ma ch cos'è il Pop It? Si tratta, in sostanza, di una forma in silicone che funzoiona un po' come il pluriball. Il gioco consiste infatti nello "scoppiare" le palline che, schiacciate da un lato, escono dall'altro. Così, la sua durata è infinita.

Non si tratta però solamente di un gioco. Indicato per chi ha da 3 anni in su, il Pop It migliora la concentrazione e il ragionamento logico dei piccoli, soprattutto per chi ha disturbi dell’attenzione o dell’apprendimento, e riduce il livello di ansia e stress negli adulti.

Le regole del Pop It

Colorato e divertente, il Pop It permette consente d'organizzare sfide in compagnia. Se si gioca in due o più, il giocatore che inizia

deve scegliere una riga e far scoppiare quante bolle dice il dado. Il giocatore successivo sceglie un’altra riga e procede allo stesso modo. E così via. Si prosegue fino a quando tutte le file sono state prese, e tutte le bolle scoppiate tranne una: il giocatore che si trova costretto a dover scoppiare l’ultima bolla, perde il round.

Pop It classico

Il classico Pop It è perfetto per iniziare. Può avere forma quadrata, a sfera, ottagonale oppure a cuore, essere coloratissimo nelle tinte dell'arcobaleno, avere una tinta pastello oppure essere neutro e monocromatico. Realizzato in silicone e ABS, è atossico, eco-compatibile, anallergico e privo di BPA.

Pop It golosi

Divertentissimi da portare in borsetta, i Pop It più golosi hanno la forma di hamburger, cupcakes, ciambelle, patatine frutte e frutti vari. Non fanno cadere in tentazione, ed essendo molto piccoli possono essere portati dovunque. Per vincere l'ansia, e per scaricare le tensioni.

Pop It per gli amanti degli animali

Amati dai più piccoli, gli adulti li trovano divertenti. I Pop It a forma di animali sono teneri, buffi e colorati. È possibile anche acquistare il set con quattro accessori per divertenti sfide in compagnia del gufo viola, del dinosauro verde, del polpo giallo e del granchio rosso.

Pop It per imparare i numeri

I Pop It non sono solo un gioco. Se si sceglie la versione a foma di numero, possono essere utilizzati per insegnare ai più piccoli a riconoscere i numeri, ma anche ad imparare le operazioni. Attraverso i colori e il gioco i bambini impareranno a fare calcoli e aumenterà la loro concentrazione e coordinazione.

Pop It gigante

Col Pop It si può anche giocare in compagnia. Basta acquistare il Pop It gigante, per giocare fino in quattro persone contemporaneamente grazie alla presenza di quattro mini riquadri, uno per ogni sfidante. Una volta lanciati i due dadi (inclusi nella confezione) sulla scacchiera centrale, si dà il via alla sfifda.

Cover Pop It

Il Pop It più glamour? È la cover dello smartphone! Morbido, ultra leggero e antiurto, non solo consentirà di affrontare al meglio ogni situazione, ma proteggerà il telefono in modo efficace senza ingombri.

Scopri di più sulla custodia per Samsung e per iPhone

Portachiavi Pop It

Come portare il proprio Pop It sempre con sé? Scegliendo un portachiavi Pop It! Il set, composto da 6 Pop It con differenti soggetti come ananas, muffin e unicorno, può essere utilizzato da tutta la famiglia.

Pop It tetris

Come si gioca al Pop it tetris? Si inseriscono nella cornice nera i vari pezzetti, facendo attenzione che si incastrino tra di loro. Una volta completato il tutto, non resta che iniziare a lanciare i dadi e far scoppiare le bolle a turno facendo attenzione a non restare per ultimo correndo il rischio di perdere la partita.

