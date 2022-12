Presepi in Lombardia, dove vedere i più belli

Natale è ormai passato, ma i giorni per ammirare i presepi sono ancora molti. Perché non approfittare dunque di queste feste, per organizzare qualcosa di speciale con i propri bambini? Ecco dove andare per vedere i presepi più belli dell'intera Lombardia.

Presepi delle Contrade di Talamona (So)

Fino all'8 gennaio, la località di Talamona ospita la manifestazione "I Presepi delle Contrade". Straordinarie opere d’arte raffiguranti la Natività vengono ubicate in diversi e originali ambienti, come stalle, lavatoi e torrenti. A crearli sono i talamonesi che, ogni anno, si cimentano nell'attività con creatività e impegno.

Il presepe sommerso di Laveno Mombello (Va)

Tra i presepi più belli della Lombardia non si può non citare il presepe sommerso di Laveno Mombello. Per ammirarlo è necessario recarsi sul lungolago della cittadina, davanti a Piazza Caduti del Lavoro. Composto da 42 statue poste su cinque piattaforme, realizzate in pietra bianca di Vicenza, fu calato per la prima volta nel 1979 con soli cinque statue. Successivamente si è ampliato fino ad arrivare all'opera d'arte che è oggi. Il presepe può essere ammirato fino al 14 gennaio.

Presepe dei Sabbioni (Cr)

Fino al 15 gennaio, a Crema, si può visitare il Presepe dei Sabbioni. Il nome deriva dal luogo in cui è allestito, il quartiere dei Sabbioni. Inaugurato per la prima volta nel 1989, il Presepe si estende su un'area di circa 3000 mq e conta oltre 300 fra personaggi ed animali, costruiti in legno e gesso a grandezza naturale. La cosa più sorprendente? L'attenzione per i dettagli, e quella ricostruzione molto fedele del mondo e della vita contadina.

Museo del Presepio di Dalmine (Bg)

Esposizione permanente, il Museo del Presepio di Dalmine ospita oltre 500 presepi dislocati su due piani. Tutti diversi per epoca, forme, materiali e stili, i presepi che qui si possono ammirare sono davvero speciali: ce ne sono di risalenti al Settecento e c'è persino un intero scoglio napoletano con 130 statutine, oltre a diverse creazioni bergamasche e lombarde.