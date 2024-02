4 Hotel, in onda in tv la puntata con la Brianza protagonista

La Brianza di nuovo protagonista in televisione. Dopo il successo della puntata dedicata alla città di Monza di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, lunedì 26 febbraio, su Tv8, andrà in onda la puntata - già trasmessa su Sky lo scorso 29 giugno, del programma 4 Hotel condotto da Bruno Barbieri.

E sono due gli agriturismi brianzoli protagonisti in tv con 4 Hotel condotto dallo chef Bruno Barbieri. Si tratta de La Camilla di Vimercate e della Botanica di Lentate sul Seveso. La puntata è stata un viaggio tra le cascine lombarde fuori Milano, luoghi in cui è possibile staccare la spina dai ritmi frenetici della città e soprattutto riposare e mangiare bene. Insieme alle due realtà brianzole sono state visitate dallo chef anche il Relais di charme Oasi Galbusera Bianca di La Valletta Brianza, nel Parco del Curone e di Montevecchia e l'agriturismo La Galizia a Cuggiono.

Come prevede il format del programma, Bruno Barbieri ha trascorso con i concorrenti un giorno e una notte nelle strutture in gara, testando l'ospitalità di ciascun albergatore per poi votare da 0 a 10 location, camera, colazione, servizi e prezzo fino al tavolo del confronto, dove poi è stato svelato il nome della struttura vincitrice.

A ricordare la messa in onda del programma, in replica sulla tv in chiaro, è stato lo staff de La Botanica. "Siamo davvero orgogliosi di aver partecipato al programma televisivo 4hotel, condotto da Bruno Barbieri andato in onda in prima serata su Sky Uno lo scorso 29 Giugno 2023, visibile anche su NowTv questa sera e su Tv8. Bruno Barbieri è alle porte di Milano, dove esistono luoghi immersi nella campagna in cui è possibile staccare la spina, mangiare e dormire bene: le cascine lombarde. Ringraziamo ancora la produzione per l'opportunità, nonché i compagni di viaggio delle altre Cascine nei dintorni di Milano, ma soprattutto il nostro Staff, senza il quale questa avventura non sarebbe stata possibile.

"La Botanica è un posto speciale, fatto di intrecci di storie, di persone, animali e piante; è il luogo che ha segnato indelebilmente la vita di quattro generazioni della nostra famiglia anche se a noi piace pensare che sia l'eredità di un patrimonio inestimabile che abbiamo in prestito dai nostri figli" hanno commentato da La Botanica.

Chi ha vinto

A portare a casa la vittoria è stata l'Oasi Galbusera Bianca giocandosi la bellezza poetica della struttura ideata da Gaetano Besana, la sorprendente atmosfera del contesto naturalistico della Valle del Curone e l'unicità di una struttura costruita pezzo per pezzo per realizzare un sogno di pace e serenità. La vittoria per Gaetano Besana si è dimostrata un finale inaspettato raggiunto con i punteggi attribuiti da Bruno Barbieri, e allora ancor più apprezzati per il loro valore professionale e al di sopra delle parti.

“Partecipare con Oasi Galbusera Bianca alla trasmissione di Bruno Barbieri per me è stata una bellissima avventura - aveva spiegato Gaetano Besana -. È stata la scoperta di altri luoghi simili al mio che si fanno custodi della natura e dell'ambiente, è stato scoprire sapori insoliti e forme inaspettate che l'accoglienza in natura può assumere a seconda della personalità di chi ospita. Sono molto grato a Bruno per avermi dato la possibilità di partecipare, è stato molto stimolante e costruttivo conoscere i miei concorrenti/amici e capire come persone diverse vedono cose diverse che tutte concorrono alla creazione di un mondo di verde, di natura, di ambiente, di buoni cibi, di buoni sapori, e di benessere per le persone. L'accoglienza con il verde nel cuore è la nostra mission. E poi c'è il mondo del cinema e della tv, che ho frequentato nella mia vita precedente quando facevo il fotografo di moda, che mi ha fatto respirare arie note. Bruno poi è un folletto spiritoso ed esuberante sempre pronto con la battuta punzecchiante e divertente. Che spettacolo! Con i premi vinti migliorerò ancora l'accoglienza per i nostri ospiti/amici, perché la scoperta del mondo dell'Oasi sia ancora più stupefacente”.