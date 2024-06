Una scia di puntini luminosi nei cieli sopra Monza e la Brianza (e non solo): è Starlink

Nei cieli di Monza, Milano - e nel resto d'Italia - nella serata di venerdì 7 giugno è passato il "trenino di Starlink", una scia di puntini luminosi simili a una strana costellazione. Di cosa si è trattato?. Sono i satelliti di Starlink, lanciati da SpaceX, la società aerospaziale di Elon Musk.

I satelliti di Starlink sono utilizzati per internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza. Sarà possibile avvistarli a occhio nudo (qui il sito dedicato al progetto: https://findstarlink.com). La scia di luci, simili a un trenino luminoso, si era vista nei cieli del Nord Italia, per esempio, nella serata del 20 agosto 2022 con tante segnalazioni arrivate sui social (qui i video).

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha pubblicato una sorta di bussola per orientare gli sguardi dei milanesi. I puntini luminosi hanno attraversato il cielo notturno poco dopo le 22.20 ed è stato possibile apprezzarli per circa 7 minuti, nuvole permettendo ovviamente.