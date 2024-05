Riapre la funivia più ripida d'Italia (e non è lontana da Monza)

La riapertura della storica funivia di Pigra diventa realtà. Sarà Atm a occuparsi dell’impianto che collega Argegno con Pigra. L'azienda si era fatta avanti quando lo scorso ottobre il comune aveva avviato l'iter per raccogliere le manifestazioni di interesse circa la riapertura della funivia. Si comincerà con l'apertura tre volte a settimana. L'obiettivo è aprire il 15 giugno, ma Atm sta svolgendo ulteriori verifiche. L’impianto di Pigra è fermo dall’ottobre del 2022. E da Monza, per arrivarci, occorre circa un'ora e mezza.

Ora, dopo un anno e mezzo, grazie alla procedura per l’affidamento della gestione curato dall’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, è stato individuato l’operatore che gestirà l’impianto e questa mattina allo stesso operatore (Atm Milano) è stato consegnato l’impianto. "Riteniamo la riapertura della funivia di Pigra, così come quella degli altri impianti a fune- dichiara il Presidente dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese, Giovanni Stefano Galli - di primaria importanza in quanto la funivia, oltre a rappresentare importanti attrattori turistici per la zone, creano opportunità, connessioni e crescita economica. La funivia è, infatti, il ponte che collega il passato al futuro e il volano". Atm sul Lario gestisce anche la funicolare Como-Brunate.

La storia della funivia di Pigra

Inaugurata nel 1971 (qui la sua storia), rappresenta un collegamento essenziale all’abitato del sottostante Comune di Argegno, sede di un’importante stazione di trasporto lacuale e punto di interscambio per gli autobus che collegano l’Alto Lago e la Val d’Intelvi alla città di Como. Due cabine da 12 posti si alternano lungo un percorso che ha pendenze notevoli, dal 71% al 95%, e permettono al viaggiatore di godere di un'incomparabile vista sul lago e sui monti circostanti. L'importanza di quest'opera non è certo solo turistica, infatti, essa costituisce ancora oggi un vero e proprio cordone ombelicale fra il paese, Pigra, e la riva del lago dove vi è la possibilità di raggiungere Como o Bellagio tramite i battelli della navigazione del lago di Como. Rimane inoltre la funivia più ripida d'Italia (non tenendo in considerazione la piccola funivia del Santuario del Sacro Monte di Varallo).