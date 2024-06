Quanto costa una settimana di vacanza nell'hotel più bello del mondo a pochi km da Monza

Vicino a Monza, in Lombardia e a soli a 53 km di distanza si trova l'hotel piu bello del mondo, almeno così è stato definito nell'ultima classifica dei miglior hotel del mondo World’s 50 Best Hotels. Parliamo del Passalaqua a Moltrasio, sul lago di Como, l’ultimo appassionato progetto di Paolo, Antonella e Valentina De Santis, lungimirante famiglia comasca di imprenditori alberghieri. L'inaugurazione, piuttosto recente, risale al giugno 2022.

Quanti di voi vorrebbero passare qualche giorno di relax in questa dimora da mille e una notte senza dover fare troppi chilometri?

Abbiamo immaginato, anzi sognato, di poter trascorrere una settimana in questa meravigliosa struttura e, per farci un'idea, siamo andati a verificare i prezzi. La prima sorpresa, dato anche che non è proprio alla portata di tutti, è che la struttura è quasi sempre piena quindi, anche avendo le capacità economiche, non è detto che si trovi posto. Le sistemazioni di media costano sui 3.500 euro a notte ma, per esempio, dal 14 al 18 luglio è disponibile solo la Suite Bellini per 12mila euro a notte (colazione inclusa) che per 4 notti, facile fare i conti, sono 48mila euro. Le date a disposizione su Booking sono pressoché nulle e sul sito dell'Hotel bisogna verificare in base al calendario della (già quasi sold out) stagione o meglio ancora telefonare. Al Grand Hotel Tremezzo una stanza di media in alta stagione costa sui 3.700 euro a notte, circa 25.900 euro a settimana sempre con la colazione inclusa.

Rimanendo sui 5 stelle, per avere un altro termine di paragone, vediamo che il Grand Hotel Imperiale Resot 7 Spa di Moltrasio dal 5 al 12 luglio per due persone con colazione inclusa costa 26.126 euro. Anche il magnifico Sereno a Torno, per gli stessi giorni, costa circa 26.404 euro.

Tra i 5 stelle che abbiamo trovato disponibili anche su Booking per la settimana dal 5 al 12 luglio il Vista Palazzo in piazza Cavour a Como che con cui si "risparmia" qualcosina ovvero 24.304 euro per una suite.

Beato quindi chi può permettersi di soggiornare in questi luoghi da sogno, ma ancora di più chi è nato e vive davanti al Lago anche con semplicità.