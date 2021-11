Raffaele Di Stasio della pizzeria lissonese Verace Assaje trionfa al Master Pizza Champion 2021

Ha origini campane, ma è brianzolo d'adozione, Raffaele Di Stasio. Giovane e ambizioso, straordinariamente creativo, è diventato il campione italiano assoluto del Master Pizza Champion 2021.

Nelle sei puntate ha sfidato quindici agguerriti concorrenti, ma è stato proprio lui - titolare della pizzeria Verace Assaje di Lissone (con una seconda sede a Bovisio Masciago) - ad aggiudicarsi l'ambita coppa.

I sedici pizzaioli in gara hanno dimostrato di essere tutti molto competenti e preparati, pieni di inventiva e spirito di competizione. Non sono mancati gli imprevisti, le risate, i sorrisi, le delusioni con i maestri dell'arte bianca che si sono sfidati all'ultimo impasto in diverse gare: pizza in pala, in teglia, la preferita dei clienti, la gluten free e la napoletana. L'ultima puntata li ha visti restare in tre, pronti a darsi battaglia nella preparazione di una pizza dessert e una “cavallo di battaglia”.

Raffaele Di Stasio ha lasciato senza parole la giuria con le sue pizze gourmet, a cominciare dalla pizza dessert dedicata al papà che non c'è più: "Sognavo di arrivare in finale e ci sono riuscito. Credo che l’ingrediente - per restare in tema culinario - del mio successo sia lo spirito di sacrificio che guida il mio lavoro" ha commentato Raffaele. Che si sente ormai brianzolo ma che, nel cuore e negli occhi, ha la bellezza della sua Napoli.

"È stato un sogno per me arrivare in questo programma, dopo la perdita di mio papà sembrava che doveva andare tutto a rotoli. La situazione era molto difficile e sapevo che dovevo stare vicino a mia mamma, non potevo abbandonarla. Poi ho capito che dentro di me non era quella la vita che dovevo intraprendere, mi sono rimboccato le maniche ed ho cambiato vita. In 4 anni ho aperto tre locali e devo dire che è molto impegnativo ma ugualmente soddisfacente. Non smettete mai di inseguire i vostri sogni. Lottate, studiate, se fate un errore prendetelo come miglioramento e non arrendetevi mai. La vita è bella e piena di emozioni, un po' come quando fai la tua prima pizza ad un cliente e ti fa i complimenti. Quando pensate che ormai non avete più niente e vi sta cadendo il mondo addosso, ecco, fermatevi e trovate la forza in voi per poi ottenere il massimo" ha scritto sui social.