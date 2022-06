Reazione a Catena, chi sono i tre Gemelli della Brianza e quanto hanno vinto

Sono stati battuti da una squadra milanese i tre concorrenti di Monza e Brianza che da una settimana stavano partecipando a Reazione a Catena, il programma di Rai1. Lorenzo, Andrea e Daniele hanno tenuto banco per ben sette giorni, battendo tutti con la loro abilità con le parole e con la loro intesa magica. I tre ragazzi, Lorenzo, Andrea e Daniele, non a caso come nome per la loro squadra hanno scelto i Tre Gemelli.

Chi sono I tre gemelli della Brianza

Dopo una settimana su Rai1 in tanti si chiedono chi siano I Tre Gemelli brianzoli. Cominciamo col dire che i "veri" gemelli sono due, Andrea e Daniele Crippa di 29 anni. Lorenzo è invece loro cugino, di cognome fa Colombo e ha ammesso al presentatore Marco Liorni di essere gemelli solo per il suo segno zodiacale. Fin dalla loro prima apparizione a Reazione a Catena i tre hanno conquistato le simpatie del pubblico e i cuori di molte spettatrici. Hanno vinto circa 16mila e 500 euro in gettoni d'oro e durante la puntata dell'11 giugno hanno realizzato un record della trasmissione centrando 16 parole nel gioco L'intesa vincente.

Purtroppo ieri, venerdì 17 giugno dopo aver vinto 7 puntate consecutive, sono stati eliminati dalla squadra milanese Le Piante Grasse, composta da Cesare, Chiara e Isabella. Marco Liorni all’inizio della puntata aveva scherzato: “La sfida di stasera è come un derby, Monza contro Milano”. Questa volta il derby è andato a Milano. Le Piante Grasse in una sola puntata hanno già messo via un bottino di 11mila e 550 euro.