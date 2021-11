Regali solidali a Monza e Brianza, tutte le idee

Sono sempre di più le persone che, a Natale, scelgono di fare regali solidali. Un'opzione molto gettonata dalle aziende, per clienti e fornitori, ma apprezzatissima anche per i regali in famiglia e tra amici. Ecco dunque tutte le idee per regali solidali a Monza e provincia.

Comitato Maria Letizia Verga

Per un Natale dolcissimo, il Comitato Maria Letizia Verga propone creazioni al cioccolato acquistabili sull'e-shop dell'associazione, al Negozietto di Natale presso il Centro Maria Letizia Verga (lunedì-venerdì 9.00-17.00, via Cadore) oppure presso i banchetti allestiti dai volontari. Diverse le proposte: dragées, cofanetto con cioccolatini assortiti, quadrotti di cioccolato, presepi di cioccolato, pandoro, panettone, ma anche cesti e gadget quali tazze e grembiuli, braccialetti e candele.

LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

LILT dedica il Natale ai bambini malati di tumore, a sostegno del progetto Child Care. Scegliendo i regali solidal dell'associazione, si difende così il futuro dei più piccini aiutandoli ad affrontare al meglio la malattia e assistendo le loro famiglie in un momento tanto difficile. Sul sito (www.legatumori.mi.it) è possibile acquistare pandori e panettoni, box e piccole idee regalo come agende, tazze e piantine.

LELE Forever

LELE Forever è un'associazione creata in memoria di Lele, scomparso nel 1999 a soli 27 anni per colpa della leucemia. Per il Natale 2021 è possibile acquistare regali solidali scrivendo a info@leleforever.it o chiamando il 339 2559944. Le proposte? Sacchetti di "riso della solidarietà", Confezione Risotto (riso, funghi porcini, presina), Confezione Panettone (Panettondoro Melegatti, paletta per dolci, sacchetto natalizio), Confezione Pasta (Pyrex, pasta, sugo, strofinaccio di Natale), Confezione Maxi con tante idee golose. I proventi saranno destinati alla Casa di Lele e Lory, che ospita le famiglie dei malati che vengono da lontano per farsi curare all'Ospedale San Gerardo, e ai Progetti di Lotta alla Leucemia.

Insieme per Fily

Insieme per Fily, associazione in memoria di Filippo (scomparso a 15 anni per un osteosarcoma), propone nuovamente i regali solidali per sostenere la ricerca sul tumore pediatrico osteosarcoma, in collaborazione con la Fondazione Irccs – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Per il Natale 2021 è possibile acquistare il panettone e il pandoro artigianali, oppure il prosecco di Le Monde (chiamando il numero 331.5706986).

GOOD MORNING BRIANZA - Affrontiamo insieme le nuove fragilità

Il progetto GOOD MORNING BRIANZA - Affrontiamo insieme le nuove fragilità nasce per proporre un modo nuovo e più efficace per rispondere a problematiche sociali sempre più pressanti. Tra i regali solidali proposti per il Natale 2021, il caffè, il panettone e la confezione con caffè, amaretti e cioccolatini. I proventi andranno a sostegno delle famiglie della zona, alle prese con nuove fragilità sociali legate all'infanzia, la disabilità, la terza età, la casa, il lavoro o il reddito.