Regali solidali a Monza e Brianza, tutte le idee

Sono sempre di più le persone che, a Natale, scelgono di fare regali solidali. Un'opzione molto gettonata dalle aziende, per clienti e fornitori, ma apprezzatissima anche per i regali in famiglia e tra amici. Ecco dunque tutte le idee per regali solidali a Monza e provincia.

Comitato Maria Letizia Verga

Per un Natale dolcissimo, il Comitato Maria Letizia Verga propone creazioni al cioccolato acquistabili sull'e-shop dell'associazione, al Negozietto di Natale presso il Centro Maria Letizia Verga (lunedì-venerdì 9.00-17.00, via Cadore) oppure presso i banchetti allestiti dai volontari. Diverse le proposte: dragées, cofanetto con cioccolatini assortiti, quadrotti di cioccolato, presepi di cioccolato, pandoro, panettone, ma anche cesti e gadget quali tazze e grembiuli, braccialetti e candele.

LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

LILT dedica il Natale ai bambini malati di tumore, a sostegno del progetto Child Care. Scegliendo i regali solidal dell'associazione, si difende così il futuro dei più piccini aiutandoli ad affrontare al meglio la malattia e assistendo le loro famiglie in un momento tanto difficile. Sul sito (www.legatumori.mi.it) è possibile acquistare pandori e panettoni, box e piccole idee regalo come agende, tazze e piantine.

LELE Forever

LELE Forever è un'associazione creata in memoria di Lele, scomparso nel 1999 a soli 27 anni per colpa della leucemia. Per il Natale 2021 è possibile acquistare regali solidali scrivendo a info@leleforever.it o chiamando il 339 2559944. Le proposte? Sacchetti di "riso della solidarietà", Confezione Risotto (riso, funghi porcini, presina), Confezione Panettone (Panettondoro Melegatti, paletta per dolci, sacchetto natalizio), Confezione Pasta (Pyrex, pasta, sugo, strofinaccio di Natale), Confezione Maxi con tante idee golose. I proventi saranno destinati alla Casa di Lele e Lory, che ospita le famiglie dei malati che vengono da lontano per farsi curare all'Ospedale San Gerardo, e ai Progetti di Lotta alla Leucemia.

Insieme per Fily

Insieme per Fily, associazione in memoria di Filippo (scomparso a 15 anni per un osteosarcoma), propone nuovamente i regali solidali per sostenere la ricerca sul tumore pediatrico osteosarcoma, in collaborazione con la Fondazione Irccs – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Per il Natale 2021 è possibile acquistare il panettone e il pandoro artigianali, oppure il prosecco di Le Monde (chiamando il numero 331.5706986).

Asd Sanfru Basket

Nel 2020 le bottiglie di Prosecco Sanfru hanno avuto un grande successo! Ora tornano in vendita, e il ricavato servirà per acquistare del materiale all'asilo nido Chicco di Sole e alla Scuola materna Andersen di San Fruttuoso.

PIZZAUT

PIZZAUT è un laboratorio di inclusione sociale, un ristorante/pizzeria gestito da ragazzi con autismo affiancatI da professionisti della ristorazione e della riabilitazione. Per il Natale 2021 propone il "panettone di PizzAut onlus, quello Bellissimo, quello Buonissimo, quello che non si butta niente nemmeno la scatola...e soprattutto quello che sostiene i progetti di formazione e di inclusione lavorativa delle persone autistiche". È possibile ordinarlo online su www.pizzaut.it (gli ordini devono essere effettuati per multipli di tre: 3, 6, 9, 12 ecc) oppure: presso il ristorante PIZZAUT in via Don verderio 1 a Cassina de Pecchi, Sardi & Figli di via Brescia 20/A a Cernusco sul Naviglio, Steba srl di via Buonarroti ad Arcore.

FoodForAll

Sabato 11 e domenica 12 dicembre, in piazza della Pace a Concorezzo, grazie alla collaborazione con I Contadini è possibile acquistare autentici prodotti pugliesi per sostenere le attività di FoodForAll. Chi non potrà esserci, può scrivere sul gruppo Facebook dell'Associazione per ricevere l'elenco dei prodotti disponibili.

Servizio cani guida dei Lions

Per sostenere i Lions, e il loro servizio di cani guida per non vedenti, è possibile acquistare il calendario 2022 e il libro di ricette. Protagonisti del calendario sono i cuccioli, futuri angeli a quattro zampe, divertenti e con un'infinita voglia di giocare. Mentre il libro “Cucinare quando la passione si fa service” contiene le ricette della tradizione italiana, rivisitate dai migliori ristoranti del territorio e dallo chef stellato e pluripremiato Emilio Barbieri (entrambi si acquistano qui: https://bit.ly/3C5ZC9h).

Intensivamente Insieme

Intensivamente Insieme è un'associazione nata dall'unione di genitori, medici e infermieri, a sostegno dell'attività del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Monza. Per sostenere le sue attività è possibile acquistare la sua Intensivamente Birra, disponibile in due varietà: Bionda in stile Belgian triple e Chiara tipo pils. Per richiederla bisogna scrivere entro il 7 dicembre a info@intensivamenteinsieme.it, e la si potrà poi ritirare presso il Birrificio Menaresta, a Carate. L'associazione sarà presente anche in piazza dell’Arengario a Monza 11 e 12 dicembre con un banchetto solidale.

Unione Ciechi ed Ipovedenti Monza

L'8 dicembre, Unione Ciechi ed Ipovedenti Monza sarà in piazza Roma (sotto i portici dell'arengario) per la vendita di cubotti di ottimi cioccolatini Vanini-Icam (al latte e fondenti ripieni di crema alle nocciole), al prezzo simbolico di Euro 10,00 ogni cubottone, per aiutare le attività dell'associazione. Ci saranno anche dei lavoretti natalizi (fatti a mano dalle volontarie di Unione).