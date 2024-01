Panettone avanzato dopo le feste: le ricette antispreco degli chef

Le feste sono ormai finite ma è probabile che - di panettone avanzato - in casa ce ne sia ancora molto.

Se non ti va di mangiarlo così, a fine pasto o a colazione, puoi sempre tagliarlo a fettine e tostarlo, per poi arricchirlo con della marmellata o con un formaggio spalmabile. Se invece vuoi consumarlo più velocemente, puoi inserirlo in una super ricetta "rubata" a un grande chef. Ricorda però di tenerne da parte un pezzetto: il 3 febbraio, giorno di San Biagio, è tradizione portarlo in tavola per allontanare i malanni di stagione.

Lo zuppone rosso di Iginio Massari

Iginio Massari, il "re della pasticceria", ha ideato per l'app antispreco Too Good To Go la ricetta dello zuppone rosso, una specie di zuppa inglese che alterna fette di panettone bagnato nel whisky a crema pasticceria e cioccolato. La ricetta la trovi su YouTube, scrivendo "zuppone rosso Iginio Massari".

Il soufflé di Massimo Bottura

200 gr panettone avanzato, 5 albumi, 4 tuorli, 66 gr cioccolato bianco, 50 gr zucchero semolato, 35 gr burro: sono questi gli ingredenti del soufflé di Massimo Bottura, perfetto per gli amanti del cioccolato bianco. Togli uvetta e canditi dal panettone, taglialo a cubetti e tostalo in padella fino a doratura: mettine da parte una manciata e frulla il resto. In una ciotola monta i tuorli con metà dello zucchero. Sciogli il cioccolato bianco col burro a bagnomaria o in microonde. In un'altra ciotola metti gli album con lo zucchero rimasto e monta a neve ben ferma. Unisci ai tuorli il cioccolato fuso, lascia raffreddare, unisci il panettone e infine il composto di albumi, sempre lavorando con una spatola dal basso verso l'alto. Riempi fino a tre quarti gli stampini da soufflé e infornali a 180° per 7-8 minuti. Servili caldi aggiungendo in superficie i cubetti di panettone tenuti da parte.

Il riso con zafferano e panettone di Davide Oldani

Preferisci una ricetta salata? Tosta il riso senza soffritto, portalo a cottura con dell'acqua calda e mantecalo con burro, parmigiano, aceto di vino e buccia d'arancia grattuggiata. Prepara un'infusione di zafferano, e concludi il piatto con una manciata di briciole di panettone tostato.