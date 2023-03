Un rifugio per due sospeso nel vuoto: l'idea per una gita romantica

Sei in cerca di un'idea romantica, per un fine settimana con la tua dolce metà? A Usseglio, in provincia di Torino e a circa due ore e mezza da Monza, ha aperto il Rifugio dell'Anima.

Interamente realizzato in legno, e sito a 1600 metri d'altezza, il rifugio è sospeso nel vuoto. Dai suoi 24 metri quadrati di pura accoglienza, con dettagli luxury e una bellezza che toglie il fiato, si può godere di straordinari tramonti e albe. Il letto matrimoniale si affaccia sulla vallata circostante, e sulle montagne tutt'attorno. L'accogliente poltrona sospesa somiglia a un'altalena, ma con una vista davvero unica.

Pensato per ospitare solamente due ospiti, il Rifugio dell'Anima è dotato di doccia con cromoterapia, frigorifero, caffettiera, forno a microonde, e di tutto il necessario per la prima colazione.

Alla base del progetto, un'idea ambiziosa: unira la poesia della pace e del benessere alla volontà di far conoscere il territorio montano, ricco di bellezza e storia: L'ideale per concedersi un po’ di tempo per ritrovare se stessi, in mezzo a una natura ancora incontaminata.

Per raggiungere il Rifugio dell'Anima bisogna camminare nel bosco per circa 40 minuti. Il costo, per una notte, è di 540 euro (490 euro durante la settimana). Eventualmente, è possibile aggiungere extra come la cena classica o vegetariana, o il transfer dall'Aeroporto di Torino Caselle.