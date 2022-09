Le 5 migliori teme da provare vicino a Monza per un autunno in relax

Autunno, cambio di stagione e un ottimo momento per cercare attimi di relax dopo il frenetico ritorno alle attiività quotidiane. Abbiamo selezionato per voi 5 teme o Spa, in Brianza o comunque facili da raggiungere da Monza in cui trascorrere una giornata da dedicare al vostro benessere.

1 . Monticello Spa

Forse la più conosciuta anche dai brianzoli, certamente tra le migliori. Nuovi e raffinati ambienti ispirati alla natura vi accoglieranno e accompagneranno in un percorso sensoriale fatto di colori, suoni e profumi. Per vibrazioni e sensazioni mai provate. Ad esempio la Stanza della Natura: Un ricco intreccio di foglie e rami, accompagnato da suoni che richiamano agli elementi della terra, riproducono la forza di una natura rigogliosa per riportare mente e corpo a quell’armonia che solo l’ambiente naturale sa regalare. Oppure la stanza del fuoco: I colori caldi creano un ambiente avvolgente, che riproduce il tepore e l’intimità di uno chalet di alta montagna. Lo scoppiettio del fuoco guida verso un rilassamento profondo.

Il Centro Benessere esprime tutta l’autenticità del luogo: la pietra di Moltrasio (provincia di Como), l’acqua e i colori sono un proseguimento naturale del paesaggio circostante. I materiali e i prodotti utilizzati sono naturali e di zona. Dai rituals ai beauty, dai classics agli specials, i trattamenti della I-Spa sono tutti da scoprire e da provare. La Vip Spa: una vera e propria spa privata per due, con vista lago e cabina multifunzionale, dove vivere un momento di pura armonia e di romantico benessere.

3 . Luxury Spa