C'è un ristorante monzese nella Top 100 Italy di TheFork

Il Moro, pluripremiato ristorante monzese, è entrato nella Top 100 Italy di TheFork. "Posizionarsi nella Top 100 Italy TheFork.it è lusinghiero, collocarsi all’11ma posizione è veramente gratificante" ha scritto lo chef, Vincenzo Butticè. Il Moro è infatti risultato tra i migliori ristoranti d'Italia secondo gli utenti, che hanno valutato la cucina, il servizio e l'atmosfera del locale.

Il team del ristorante è stato scelto, selezionato e formato da IButtice - "sulu cosi di piaciri e sapuriti", brand dei fratelli siciliani Antonella, Salvatore e Vincenzo Butticè.

Tre sono gli assunti alla base de Il Moro. Innanzitutto, "il come è più importante del cosa": ogni ospite viene messo a suo agio con naturalezza, spontaneità e con l'innata ospitalità siciliana. Inoltre, le regole e gli standard pianificati sono qui al servizio dell'ospite e vengono costantemente rimodulati in base ai suoi bisogni. Infine, la tecnica asservisce l'ingrediente, lo esalta e lo mette in mostra.

La selezione degli ingredienti segue il principio della biodiversità italiana, con i criteri di stagionalità e sostenibilità. E i piatti sono foirmulati per stimolare contemporaneamente i sensi, in modo continuo ed elegante.