I 5 migliori ristoranti per la vigilia di Natale 2023 a Monza

Molti di voi si preparano alle abbuffate natalizie: chi preferisce festeggiare in casa chi invece al ristorante. Ma quali sono i ristoranti di Monza migliori per la Vigilia di Natale? Per questa mini classifica abbiamo consultato il sito TheFork. I ristoranti sono valutati in base alle recensioni e a 3 criteri che sono; la qualità del cibo, che corrisponde al 50% della valutazione, il servizio, che corrisponde al 25% della valutazione, L'atmosfera del ristorante, che corrisponde al 25% della valutazione

Il calcolo di valutazione del ristorante sulla piattaforma TheFork è una media di tutte le valutazioni degli utenti dell'anno precedente. TheFork si affida a un metodo matematico (metodo bayesiano nei Paesi Bassi) per calcolare la valutazione media di qualsiasi ristorante partner.

I ristoranti corrispondono ai criteri selezionati (nel nostro caso Monza e Natale), classificati in base a fattori come la possibilità di prenotazione, il punteggio medio, la località, l'offerta di promozioni speciali e non solo.

I ristoranti che offrono promozioni speciali o che partecipano a eventi come il TheFork Festival sono privilegiati nella classifica, in questo modo è più semplice per te trovare ottime offerte. Ecco i 5 migliori per The Fork.

Punto G (9,1) Via Gian Francesco Parravicini, 34, Monza

Secondo la Guida Michelin è un locale con due anime: bistrot e ristorante gourmet, entrambi molto raccolti e arredati con sobria raffinatezza. Un giovane chef campano, con belle esperienze anche all'estero, propone una cucina moderna, raffinata e contemporanea. Al bistrot la scelta di una pizza gourmet rimanda alle origini dello chef.

Joe Scarpetta (9,3) Via Giuseppe Ferrari, 2, 20900 Monza

"Ho organizzato una piccola sorpresa per il mio fidanzato e loro sono stati super collaboratori e gentili. Per il cibo invece, ogni volta che si va è sempre una garanzia per tutti i palati"

Victory54, Via Aliprandi Pinalla, 17 (9,0), 20900 Monza

"Ho avuto un'esperienza davvero positiva in questo ristorante. Il cibo, oltre ad essere delizioso, offre autentiche prelibatezze della cucina lombarda, andando ben oltre la tradizionale pizza. Il locale è accessibile in sedia a rotelle, il che è un grande vantaggio. Consiglio vivamente a chiunque voglia gustare specialità locali in un ambiente accogliente e accessibile"

Tigelleria La Rustica Via Lecco (8,3), 162, 20900 Monza

Vasta scelta di salumi e salse. Ottime sia le tigelle che il gnocco fritto. É ammirabile la dedizione e l’attenzione alla qualità del prodotto. Ambiente semplice ma accogliente, senza fronzoli come da tradizione emiliana di cui sono originari questi piatti.

Atmosfera, Viale Elvezia, 4 (9,6), 20900 Monza

"Abbiamo optato per questo ristorante all ultimo. Ci ha colpito la votazione alta e poi per il titolo da Michelin. Direi ottimo posto. Personale gentilissimo e simpatico... se dovessimo ripassare da queste parti sicuramente ci torneremo! Complimenti allo chef e tutto lo staff!"