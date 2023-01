I tre ristoranti brianzoli in gara per la miglior cassoeula del 2023

Anche quest'anno, com'è ormai tradizione, il 17 gennaio, giorno dedicato a Sant'Antoni del purcel, comincia il Festival De La Cazoeula, in brianza meglio nota come Cassoeula. Il festival nasce nel canturino e la novità di questa undicesima edizione è proprio che fra i partecipanti non ci sono più solo ristoranti di Cantù (dove il festival nacque nel 2013) e della provincia di Como, ma anche ristoranti di Monza Brianza e Lecco.

Il Festival, come è sempre stato da undici anni a questa parte, continua dunque a crescere!

Chi sarà il vincitore nel 2023?

A deciderlo saranno anche, come sempre, i tanti appassionati del nostro fantastico piatto, che dal 17 gennaio al 28 febbraio si recheranno nei diversi ristoranti in gara per gustare il re dei piatti della cucina brianzola e compileranno la scheda di valutazione cartacea a disposizione nei ristoranti o quella on line sul sito ufficiale del festival www.festivaldelacazoeula.it

al quale rinviamo per qualsiasi chiarimento e dettaglio.

A contendersi il titolo, quest'anno, saranno ben 34 ristoranti (con Cantù che continua ad essere il comune col maggior numero di partecipanti, con ben 8 ristoranti in gara):

Provincia di Monza e Brianza

Trattoria da Fabio Verano Brianza (MB)

Ristorante La Piana Carate Brianza (MB)

Osteria Social Food Mezzago (MB)

Cantù

La Cascina di Mattia

La Scaletta

Trattoria Riposo

Le Querce

Il Garibaldi

Usteria Pianela

La Nuova Rustica

Ristorante Carlito's Cantù

Como

Osteria dal Pain

Gesumin

Crotto del sergente

Trattoria Bassone

Provincia di Como

Agriturismo la Fattoria Mariano Comense

Albergo Sole Mariano Comense

Da Luigino Montano Lucino

La locanda degli artisti Montano Lucino

Osteria dell'Acqua Ciara Brunate

Capolinea Bistrot Brunate

Crot dal Murnè Albavilla

Albergo Ristorante Arcade Grandate

Da Carlito's Cucciago

Da Guido Alzate Brianza

Da Edda Inverigo

Agriturismo La Cassinazza Orsenigo

Mercato 38 Erba

Agriturismo Cascina Mirandola Albese con Cassano

Agriturismo il Nespolo del nonno Fino Mornasco

Corner 23 Bistrot Novedrate

Provincia di Lecco

Trattoria Alberghet Molteno (LC)

Trattoria Maurizi Nibionno (LC)

Albergo Ristorante Roma Casatenovo (LC)