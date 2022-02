Tra i ristoranti più romantici della Lombardia, uno si trova a Monza

Dopo due anni vissuti nella difficoltà e nell’ incertezza, finalmente sembra che si stia andando verso un graduale ritorno alla normalità. Questo vale anche per le cene al ristorante che, con San Valentino alle porte, vedranno molti innamorati felici di poter prenotare il loro locale preferito. Tutto ovviamente e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

The Fork, app leader nella prenotazione online in ambito ristorazione, ha voluto svolgere un sondaggio con i propri utenti a proposito della celebrazione della festa degli innamorati. Ecco i numeri a riguardo: più del 62% degli intervistati ha dichiarato che festeggerà San Valentino con il proprio partner, con l’ 83% di questi che lo farà proprio andando fuori a cena. La serata dedicata all’amore necessita giustamente di un’atmosfera particolare, ed è proprio per questo motivo che il 52% degli utenti ha dichiarato di voler spendere una cifra maggiore rispetto alle altre cene svolte nel corso dell’anno.

In virtù di queste esigenze, The Fork ha selezionato ristoranti più romantici presenti proprio sull’app. Ecco dunque i 10 ristoranti più romantici di Lombardia:

Le Papè - Bistrot 2.0, Milano

Atmosfera, Monza

La Tessitura, Merate (Lc)

Mides Cocktail Restaurant, Cantù (Co)

Cenacolo ristorante in Pianbosco, Venegono Inferiore (Va)

Omega 3, Brescia

Osteria Pane al Sale, Clusane (Bg)

Terrazza Manzotti, Canonica D’Adda (Bg)

Ristorante Miranda, Riva di solto (Bg)

Il ristorante più romantico di Monza

All’interno della lista è presente Atmosfera, ristorante monzese sito in viale Elvezia. Dall’atmosfera moderna ed elegante, ottima per San Valentino, è in grado di offrire tutti i piaceri legati alla cucina mediterranea proposta proprio dallo chef Antonio Pepe. Che, grazie alle sue origini siciliane, ha una grande attenzione verso la scelta delle materie prime e del pescato del giorno. I clienti di Atmosfera possono scegliere tra il menù degustazione e quello alla carta, sia in sala che presso il nuovo dehor esterno allestito nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.