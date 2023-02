I 5 ristoranti romantici con vista dove festeggiare San Valentino vicino a Monza

Un tavolo romantico con vista panoramica e il lume di una candela per rendere l'atmosfera soffusa. La cena romantica per San Valentino è un classico intramontabile. Una serata da vivere magari nella magica cornice del lago di Como, vicino a Monza. Quicomo.it ne ha scelti 5 tra quelli che per questa occasione sono sembrati essere i più indicati, sia per il menù sia per la location.

Affacciato direttamente sul Lago di Como, a Carate Urio, troviamo Una finestra sul Lago, un locale che offre una cucina sfiziosa e raffinata e una buonissima pizza italiana arricchita da una suggestiva vista panoramica. Ispirati dall’antica tradizione culinaria italiana, tutti i piatti vengono preparati con grande attenzione e gusto. Creatività, armonia dei sapori, materie prime di grande qualità sono gli ingredienti di ogni piatto, impreziositi dal tocco magico dello Chef Davide Foriglio in una mescolanza sublime di prodotti. Continua.

1 . Cafè Thai

Un locale che ha già conquistato la città con i suoi piatti ricercati accompagnati da vini naturali. Un vero e proprio paradiso orientale con un menù sfizioso in grado di accontentare anche chi ama la cucina vegetariana. Stiamo parlando del Cafè Thai di via Valleggio a Como. Un ambiente semplice ma assolutamente elegante dove gustare alcune prelibatezze di una cucina ricca di ingredienti. Fagottini di pasta phillo fritti, ripieni di verdure, spiedini di pollo marinato con curcuma, le zuppe speziate, tagliatelle di riso e molte altre prelibatezze con le verdure di stagione. Un'esperienza da vivere lasciandosi trasportare dalla mano esperta di uno chef che ha grande cura anche nell'impattamento delle sue ricette. E poi, come detto, una cucina attenta anche in cantina con le sue etichette declinate ai vini italiani "senza trucco". Continua.

2 . Il Portico

Il Portico non è solo un ristorante dove pranzare o cenare ma è soprattutto un luogo dove vivere un'esperienza culinaria. Attenzione, non pensate però a piatti belli e impossibili: no, la cucina di Paolo Lopriore è sostanza e materia. E' ricerca, esperienza, passione, voglia di offrire un'emozione legata ai prodotti locali. scelti con cura maniacale tra le micro realtà artigianali del territorio, con poche e giustificate concessioni laddove necessario. Qui si respirano professionalità, mestiere e attenzione. A iniziare dal pane fatto in casa. Continua.

3 . Home Restaurant

Palanzo è un borgo di poche anime che domina il lago di Como. Da qui, a poco più di 500 metri d'altezza, il panorama sul Lario è davvero splendido. In questa stagione regna il silenzio e mentre ci si addentra la sera tra le vie di Palanzo si sente solo il rumore dei nostri passi. Naturalmente d'estate il borgo si anima di vita e turisti, ma questo magico borgo lariano resta davvero affascinante anche in autunno e in inverno. Soprattutto quando si scorgono le lucine esterne di una piccola trattoria nata tra le mura di casa. Ad aspettarvi, nel loro Home Restaurant, ci sono Iaia e Christian. L'atmosfera è calda e accogliente; l'ambiente ha il sapore tipico delle case di una volta. Sedute ai tavoli ci sono una famiglia di sei persone e una coppia di turisti francesi. Nulla è lasciato al caso: chi ama essere avvolto dai ricordi, dal colore della vita contadina, dal vino, si trova subito a proprio agio. Continua.

5 . Momi

Ritornando verso Como, a Blevio troviamo il Momi, un locale da dove si può letteralmente accarezzare il lago grazie alla sua magnifica terrazza che riserva tramonti mozzafiato in un clima da cena romantica. Una cucina speciale grazie alla passione che Momi, titolare e chef, ripone in cucina attraverso la fantasia dei suoi piatti. Accomodarsi qui significa farsi coccolare dalla pace e dalla bellezza del lago. Una tappa per assaporare il clima unico che può offrire in questa stagione il Lario, in altre parole poesia servita in tavola. Continua.