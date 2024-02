La classifica dei 5 ristoranti più romantici di Monza

Quali sono ristoranti più romantici di Monza? A fare una classifica dei locali ideali per una cenetta a due, magari in occasione di San Valentino, è TripAdvisor.

Tra i ristoranti monzesi romantici segnalati dal sito web specilizzato in recensioni alberghi e locali in tutto il mondo sulla base delle recensioni dei clienti ci sono il Derby Grill, il ristorante dell'Hotel de la Ville, il 4 stelle davanti alla Villa Reale (che in questo periodo è però chiuso per ristrutturazione), il Moro in centro città, il Mamìe, il ristorante Voyageur e il Nikki Sushi per gli amanti della cucina orientale.

Derby Grill

Il Derby Grill, in viale Cesare Battisti 1 è il ristorante dell'Hotel de la Ville, l'albergo a quattro stelle che sorge di fronte alla Reggia di Monza, famoso anche perchè tradizionale luogo di soggiorno dei piloti di Formula Uno durante il Gran Premio. E' il primo ristorante romantico di Monza segnalato da TripAdvisor ma attualmente è chiuso perchè interessato da interventi di ammodernamento: riaprirà il 18 marzo, come comunicato dalla direzione sul sito. Recentemente era stato inserito anche nella guida del Gambero Rosso tra i ristoranti migliori d'Italia. Di seguito la descrizione presente nella prestigiosa guida.

"A Monza (e non solo) è conosciuto come il ristorante interno dell’hotel “dei piloti” perché da quando si corre sul circuito nel parco, l’Hotel de la Ville è prenotato dai team della F.1 da un anno all’altro. Nelle altre stagioni, la struttura dei fratelli Nardi è frequentata da chi cerca eleganza, cordialità, precisione. Così anche per il fine dining dell’esperto Fabio Silva, che sa dosare l’acceleratore con bravura tra le proposte del territorio (a partire dall’ottima costoletta alla milanese) e le ricette mediterranee (paste in primis) che denotano la sua origine. Il servizio è impeccabile, la cantina di stampo classico non delude. Il brunch domenicale è tra i più famosi della Brianza. L’ambiente, con la veranda, fa sentire tutti signori a due passi dalla Reggia".

Il Moro

La tradizione siciliana e la cucina dai sapori mediterranei celebrati dai piatti degli chef Butticé. Anche Il Moro è tra i ristoranti segnalati da TripAdvisor come romantici e inserito nella guida del Gambero Rosso. Ecco la descrizione presente nella guida: "La Sicilia per i fratelli Butticè è l’amata terra d’origine nonché un’antica tradizione dell’arte del ricevere. Oggi un degustazione dal sapore letterario, che cita Verga, Pirandello e Camilleri, riassume due anni di ricerche che hanno portato a una crescita tangibile del livello. Restano i percorsi a sorpresa da cinque e sette portate. Il pesce qui è protagonista ed è trattato con maestria come nell’accosta- mento del gambero rosso con la caponata o nel risotto con finocchietto selvatico e le sarde. Non manca una valida proposta di piatti di carne. Il vivaio di giovani talenti, in sala e in cucina, coltivato dai Butticè impegnati pure negli istituti alberghieri, è un valore aggiunto. La cantina premia le etichet- te isolane, senza dimenticare le altre regioni italiane, con predilezione per le bollicine".

Mamìe

Il locale si trova in via Boito. Aperto in pieno lockdown, nel 2020, il ristorante si è subito fatto conoscere e apprezzare. In cucina chef Maria Rosa Peluso, la figlia Francesca è impegnata come pasticcera e il papà e il genero sono addetti alla sala. "L’ambiente di sala del Mamie è minimal ed elegante, caratterizzato da un’illuminazione soffusa al fine di far vivere ai suoi ospiti un’esperienza intima e coinvolgente…senza tempo. Il servizio è curato nel dettaglio. Formalità ed ospitalità si sposano in perfetta armonia, e creano un luogo dove il commensale si sentirà coccolato ed a suo agio" si legge sul sito.

Ristorante Voyageur

Il locale, in via Magenta, a Monza, propone cucina di pesce, specialità mediterranee e cucina italiana.

Nikki Sushi

Per gli amanti del sushi, TripAdvisor annovera anche un ristorante orientale tra i 5 locali, secondo le recensioni dei clienti, più romantici della città: Nikki Sushi in via Spalto Maddalena 20, in centro città. "La cucina, basata sulla tradizione giapponese, si arricchisce di ingredienti di qualità e di ricette contemporanee, in continua evoluzione" si legge sul sito del locale.