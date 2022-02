I 5 migliori ristoranti romantici a Monza

Come ogni anno il 14 febbraio si avvicina e, con lui, la festa di San Valentino, giornata dedicata a tutti gli innamorati. Per una ricorrenza così speciale, uno dei regali più belli che si possono fare a se stessi e alla propria anima gemella è un po' di tempo da passare insieme.

Cosa c'è di meglio dunque di una cena in uno dei tanti ristoranti monzesi, assaggiando gustose prelibatezze gourmet e sorseggiando un calice di vino? Ecco i 5 più romantici ed eleganti ristoranti nel capoluogo della Brianza.

Ristorante Il Moro - via Parravicini, 44

Locale dall'atmosfera elegante, Il Moro è molto al passo coi tempi, sia nel design che nella preparazione dei piatti. Il ristorante è gestito dal 1996 dalla famiglia Butticè che, forte delle sue origini siciliane, dona un sapore mediterraneo a tutti i menu. Cenare al ristorante Il Moro vuol dire partire per un viaggio enogastronomico che accosta gustose portate di pesce ad altrettante di carne. Gli ingredienti sono freschissimi e di prima qualità, sapientemente equilibrati tra loro, per creare piatti dal forte senso estetico.

Il Moro e le sue sale sono la scelta giusta per una cena romantica tanto che, ogni lunedì sera, è possibile partecipare allo Young Monday, con proposte di menu per giovani coppie.

Punto G - via Parravicini, 34

Su TripAdvisor i complimenti per questo ristorante non si contano. Punto G è un locale straordinario, dove l'estetica è sapientemente unita all'alta cucina, in proposte degne d'un ristorante stellato. Tutti gli ingredienti utilizzati sono acquistati dai migliori fornitori di Italia. Un'attenzione, questa, che la si ritrova nelle pietanze, super raffinate. La disposizione delle sale si articola su due piani, in un mix di colori e luci soffuse. Se siete a Monza, in zona San Biagio, vi consigliamo di passare assolutamente da Punto G, per una cena davvero romantica.

Ristorante Atmosfera - Viale Elvezia, 4

Come dice il nome, Atmosfera è un locale elegante e raffinato, che si trova in una delle strade principali del capoluogo brianzolo. Aperto a pranzo e cena, è il luogo da scegliere se volete perdervi tra i piaceri del gusto. Il menu presenta tante proposte interessanti e mai banali, creando un giusto compromesso tra quelli che sono i piatti della tradizione e le nuove contaminazioni. Nulla è lasciato al caso e tutto è gustoso, grazie all'incredibile coraggio di uno staff molto giovane che propone suggestivi accostamenti.

Derby Grill - via Cesare Battisti, 1

In questo ristorante, incorniciato dalla bellezza e dall'eleganza della Villa Reale di Monza, lo chef Fabio Silva propone la sua cucina gourmet. Ogni piatto portato in tavola al Derby Grill è frutto di un attento studio sulle migliori materie prime, ed è un giusto connubio tra la cucina della tradizione monzese e le origini campane dello chef. Qui si possono scegliere diverse proposte, sia di carne che di pesce, da assaporare in una location esclusiva. Il servizio, molto attento e professionale, è capace di far sentire come a casa.

Barracudino Easy & Chic - via Carlo Cattaneo 7/b

Il Barracudino di Monza è un locale molto intimo e distinto, ed è la scelta adatta se si ha in programma una cena con la propria dolce metà. La qualità della ristorazione è di alto livello, testimoniata dalla presenza di una cucina a vista al centro della sala. Le pietanze sono molto saporite e ben presentate. Grazie al lavoro di chef amanti della ricerca e delle novità, al Barracudino non è difficile restare stupiti da gusti e composizioni sempre nuovoi. Sono presenti diversi menu di terra e di mare che, uniti a una carta dei vini molto varia, soddisfano anche i palati più esigenti. Mentre la musica, sempre in sottofondo, donerà alla vostra cena un tocco di classe.