A 9 anni, "approfitta" del lockdown per scrivere il suo primo romanzo

Si intitola "Le avventure della veterinaria Eleonora" il romanzo che Aurora Meloni, 9 anni di Muggiò, ha scritto durante il lockdown.

Perché i bambini e i ragazzi, sempre più attratti dagli schermi di pc, tablet e smartphone, talvolta sanno sorprendere. Anzi, molto spesso lo fanno. E durante il lockdown che tanto ha tolto alle loro vite, hanno dovuto trovare in sé la forza di reagire, di uscire dalla noia, di superare le paure.

Aurora, che all'inizio dalla pandemia frequentava la quarta elementare, in totale autonomia ha trovato un modo alternativo per passare quelle lunghe giornate. Con le sue forze e le poche conoscenze informatiche di base che aveva, ha scritto due brevi romanzi di narrativa per ragazzi: "Le avventure della veterinaria Eleonora", già in vendita, e "Storie brevi di Regine Coraggiose" (che uscirà a novembre). Racconti semplici nella loro genuinità, ma piacevoli e di facile lettura, dedicati ai ragazzi delle scuole primarie.

La trama del primo? "Aurora è una giovane veterinaria che, per coronare il suo sogno, è disposta a cambiare città e a mettersi in gioco per realizzare un progetto ambizioso: creare un ospedale veterinario".