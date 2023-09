Ronn Moss, ex volto di Beautiful, è andato a cena in un ristorante di Desio

"Direttamente da Beautiful, il mitico Ronn Moss": così il personale del Ristorante Pizzeria Il Tramonto di Desio ha annunciato la visita di un ospite speciale.

Ronn Moss, attore americano per decenni volto di Ridge in Beautiful, è oggi il frontman dei Players (che, a fine agosto, si sono esibiti a Concorezzo). Di ritorno dalla Mostra del Cinema di Venezia, si è fermato a cena a Desio insieme alla moglie Devin Vaquez, al loro cagnolino e all'agente Stefano Valecce. Increduli gli altri clienti, che non hanno subito capito se fosse davvero Ronn Moss oppure un sosia.

Cos'ha mangiato l'attore? La Sfilata di Mare (una successione di antipasti misti) e le Linguine del Tramonto, una pasta al cartoccio condita con frutti di mare e ricoperta da un coperchio di panfocaccia. E poi una degustazione di dessert fatti in casa, e una bottiglia di CDC. Moss ha fatto dunque i complimenti ai titolari (i fratelli Marco e Giorgio Nazir, e Mirna Emad), promettendo che avrebbe raccontato quella cena ai suoi amici negli Stati Uniti. Del resto, Ronn Moss ha voluto fotografare e riprendere tutti i piatti. E ha poi concluso la cena cantando "Volare" e la sua "Just a Little". Prima di lasciare il locale, ha espresso persino un desiderio: preparare una pizza insieme a Giorgio, vincitore di numerosissimi contest per pizzaioli.