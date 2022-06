Rosa Chemical, il rapper di Love MI, al Centro Verga

Rosa Chemical è stato tra i rapper protagonisti di Love MI, il concerto gratuito e benefico organizzato da Fedez in piazza Duomo a Milano. Un concerto evento, che ha visto Fedez riunirsi con J-Ax e che aveva uno scopo nobile: raccogliere fondi per la Fondazione TOG.

Prima di esibirsi davanti al Duomo, Rosa Chemical ha però fatto tappa a Monza, presso il Comitato Maria Letizia Verga.

"Rosa mi ha dato alcune dritte su come suonare la mia musica e quali strumenti comprare per migliorarmi. È una persona meravigliosa e sono felice di averlo incontrato" ha raccontato Andrea. Il 16enne, aspirante rapper e in cura presso il Centro Verga, è un aspirante rapper. "Non stava più nella pelle da quando gli abbiamo detto che avrebbe potuto conoscere e parlare della sua grande passione per la musica rap con un vero artista" si legge sulla pagina Facebook dell'associazione.

Chi è Rosa Chemical

Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati, è un rapper piemontese classe 1988. Il suo nome d'arte nasce dall'unione dei termini Rosa (tributo alla madre) e Chemical (tributo ai My Chemical Romance). Sulle scene dal 2018, modello per Gucci, ha all'attivo due album in studio. Sul palco di Sanremo 2022 si è esibito al fianco di Tananai in una cover di "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà.