San Valentino, il parco della Brianza perfetto per gli innamorati

A San Valentino vuoi regalarti una romantica passeggiata, approfittando del sole e godendo di un panorama mozzafiato? A poco più di mezz'ora da Monza, il Parco Roccolo è la meta perfetta.

A Cesana Brianza, in via dell'Alpetto 1, il Parco Roccolo è un parco pubblico in cui passeggiare tra gli alberi, per poi fermarsi sulla pachina che - installata nel punto panoramico - regala una romanticissima vista sul lago di Pusiano dall'alto e sull'isola dei Cipressi.

Per raggiungere il parco basta camminare una quindicina di minuti da via dell'Alpetto 1. Volendo, poi, si può proseguire lungo il sentiero che conduce alla Madonna della Neve, una chiesetta immersa nel silenzio di un fitto bosco e circondata da un’atmosfera ogni volta diversa. Datata XVI secolo), la chiesa appartiene al Gir di Sant e del Cammino di Sant’Agostino, e sorge in una radura da dove si può ammirare ancora una volta il lago di Pusiano.