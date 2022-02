San Valentino solidale: le idee regalo che fanno del bene

San Valentino è la giornata dell'amore e, i più, preferiscono festeggiarlo con fiori, cioccolatini e romantiche cene. Tuttavia, il 14 febbraio può anche diventare l'occasione perfetta per un regalo d'amore. Un regalo non solo per la persona che ami, ma anche per chi ha bisogno.

Ecco dunque le migliori idee per un San Valentino solidale.

L'adozione a distanza con Enpa

Tanti sono gli amici animali che hanno bisogno di cure. Enpa, l'Ente protezione animali di Monza, invita a cogliere proprio l'occasione di San Valentino per regalare (o per regalarsi) un'adozione a distanza. "Per San Valentino proteggi, rispetta, abbraccia, bacia, ascolta, accarezza, coccola, ama: in sintesi regala un'adozione a distanza". È questo il messaggio lanciato per la festa degli innamorati. Un messaggio che passa da un video dolcissimo, con alcuni tra gli animali ospitati nel rifugio di via San Damiano: cani, gatti, ma anche roditori, animali selvatici, uccellini e testuggini. Piccoli amici a due e a quattro zampe, abbandonati, ceduti oppure sottratti alle sofferenze. L'adozione costa 15 euro al mese per ogni animale adottato, per una durata minima di 3 o di 6 mesi. Per informazioni: adozioni.distanza@enpamonza.it.

I biscotti "doppi"

Sono gli ultimi giorni per per prenotare il proprio dono di San Valentino. "Un dono per chi ami, che arriva a sostegno anche di chi è in povertà, così da rendere il tuo dono... DOPPIO!": questa l'iniziativa di #FoodForAll ODV, associazione che collabora con i servizi sociali e con altre associazioni e oganizzazioni per rispondere al meglio alle esigenze di ogni famiglia e per portare aiuti a tutti, anche a chi non è ancora sostenuto da nessun Ente. Paola Manenti, super pasticceria, ha cominciato a infornare i suoi biscotti: biscotti a forma di cuore, colorati come la diversità e disponibili per il ritiro a partire da sabato 12 febbraio (info: foodforallmilano@gmail.com).

Adotta una vita (o ragala dolcezza)

Fondazione Tavecchio lancia per San Valentino il progetto "Adotta una vite". Con una donazione di 45 euro, è possibile adottare una pianta di vite dell’Agriparco Accolti e Raccolti, facendola crescere per un anno intero. In cambio si riceve una bottiglia di Barbera Superiore d’Alba di Oddero (del valore di 20 euro), una targhetta nominativa che sarà posta sulla vite, il certificato di adozione e un biglietto con la dedica personale per vivere uno speciale San Valentino eco-solidale. In alternativa, è possibile acquistare cioccolatini, miele, confetture e biscottini (per acquistare è necessario compilare il form sul sito).