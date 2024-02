Una notte in botte o in una stanza di vetro sulla neve: gli alloggi più romantici vicino a Monza

Per San Valentino vuoi organizzare qualcosa di davvero speciale, ma senza trascorrere lunghe ore in auto? Abbiamo scovato per te cinque tra i più romantici alloggi della Lombardia.

Urban Picnic, Piazza Brembana (BG)

Parte del circuito di location extralberghiere esclusive NatuRooms, Urban Picnic trasporta nella magica atmosfera di un bosco incontaminato, circondati da tipiche baite di montagna. Qui si dorme sotto un cielo stellato, e si fa colazione a piedi nudi sul prato. Nella stanza relax, invece, ci si può regalare un bel bagno caldo in un'antica tinozza, coccolati dal calore del camino, dopo aver gustato un delizioso apericena a base di prodotti locali.

Valmalenco Bernina Ski Resort, Chiesa in Valmalenco (SO)

Se vuoi combinare il vostro amore per gli sci ad una sistemazione super romantica, il Valmalenco Bernina Ski Resort ti consente di dormire in un... gatto delle nevi! La suite "2 cuori in pista" è una vera e propria suite con letto matrimoniale, bagno privato e vasca con vista mozzafiatto sulla valle. La sera, in motoslitta, si raggiunge il ristorante coi suoi piatti tipici della Valmalenco. Mentre, la mattina, si fa colazione davanti a un panorama che toglie il fiato.

Cablewayroom, Selvino (BG)

Cablewayroom è camera di coppia allestita in una vecchia cabina della funivia Albino-Selvino, sull'altopiano Selvino Aviatico. Affacciata sulle Prealpi Orobiche, permette di osservare le stelle dal lucernario. I suoi comfort? Materasso ad acqua, frigobar, TV, Wi-Fi, due altalene come sedie per la colazione, giardino e piscina a uso esclusivo (la piscina è riscaldata, con acqua a 30°C).

Exphera, Palazzago (BG)

Anche in Lombardia è possibile dormire in una Bubble Room! Dormire ad Exphera è una vera esperienza, che comincia con un drink di benvenuto alle 18.00 e termina alle 10.00 del giorno successivo. Il giardino in cui la sfera trasparente è immersa ospita una vasca idromassaggio, la stanza del focolare e una sauna finlandese. Un romantico percorso di relax, prima della cena e della notte sotto un cielo di stelle.

Cantina Al Silter, Capriate San Gervasio (BG)

Dormire in una botte? In Lombardia si può! La Cantina Al Silter consente di immergersi nella calda atmosfera di una antica cantina bergamasca del Settecento. Qui si può brindare a lume di candela circondati da bottiglie d'annata, per poi concedersi un lungo e rilassante bagno nella vasca.