John Travolta, Sanremo e le scarpe bianche (e quel filo che lo lega a Monza)

L'esibizione di John Travolta come ospite alla seconda serata di Sanremo, la polemica per il siparietto del ballo del Qua Qua con Fiorello e Amadeus e le scarpe bianche che indossava l'attore che non sono passate inosservate. Parla anche un po' monzese la polemica che ruota attorno alla presenza dell'attore sul palco dell'Ariston.

Ma che cosa hanno a che fare le scarpe di John Travolta con Monza? Le sneakers che l'attore ha indossato durante il suo siparietto sono calzature del marchio U-Power di cui lui stesso attore è stato testimonial, azienda fondata a Novara che ha dato il nome come sponsor al nuovo stadio del Monza. E proprio nella seconda serata del festival in prima fila era seduto proprio Franco Uzzeni, presidente della società, con indosso le stesse scarpe. Sui profili social del marchio, come racconta Today.it, sono state ricondivise tutte le inquadrature sulle scarpe bianche ai piedi di Travolta che balla, con la scritta "in anteprima le nuovissime scarpe".

E sul caso è intervenuto il Codacons che ha presentato oggi un esposto ad Agcom e Antitrust affinché aprano una formale indagine sul caso delle scarpe in questione: "In fatto di pubblicità occulta e cachet esorbitanti, la Rai perde il ‘pelo ma non il vizio’ - dice il Codacons - e dopo la multa inflitta dall’Agcom e confermata dal Tar per l’edizione del 2023 durante la quale venne sponsorizzata illecitamente l’azienda Instagram, anche quest'anno nel corso delle prime due serate del Festival si sarebbero verificati casi di presunta pubblicità occulta a danno dei telespettatori.

E una notazione è andata anche al cachet, un aspetto "su cui ora dovrà pronunciarsi la Corte dei Conti: il Codacons ha deciso infatti di chiedere chiarimenti alla magistratura contabile per capire se, alla luce della pessima performance dell’artista, il cachet da 200mila euro sia proporzionato e congruo, o se al contrario non rappresenti uno spreco di risorse pubbliche, essendo la Rai finanziata con i soldi dei cittadini che pagano il canone". Intanto si è appreso che Jhon Travolta ha negato l'autorizzazione alla liberatoria per trasmettere ancora il suo Ballo del Qua Qua, per cui il momento della gag è stato immediatamente cancellato sito RaiPlay.

Sul caso è intervenuto anche Amadeus in conferenza stampa a Sanremo giovedì. "Non c'è stata una trattativa di mesi, è successo tutto non molti giorni fa. John Travolta mi ha chiamato e mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere venire a Sanremo, e io ho detto sì. Ha avuto un rimborso spese. Un rimborso spese basso. Lo stesso vale per Russel Crowe". L'inquadratura insistente sulle scarpe dell'attore sarebbestata, come spiegato, una svista della Rai: "È arrivato all'ultimo momento ed è entrato quasi subito sul palco. Abbiamo commesso un errore a non oscurare le scarpe - ha fatto Lentini - Ballando hanno ovviamente inquadrato i piedi, ma non c'è stata nessuna volontà da parte di nessuno a dare visibilità allo sponsor". "Nessun accordo commerciale con Travolta o lo sponsor. Solo un accordo editoriale, nessun accordo di nessun tipo che non rientri in temi di carattere commerciale" ha assicurato anche il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, tornando ancora sul tema cachet: "Il compenso è un rimborso basso, altro non c'è da parte di Rai".

La smentita dell'azienda

''Con riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, U-Power precisa che l'attore, come noto, è testimonial dell'azienda dall'estate del 2023. La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l'attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa. In merito ai contenuti della performance, gli stessi sono un tema di esclusiva competenza della direzione artistica del festival di Sanremo'' riferisce l'azienda che produce le scarpe in merito alle polemiche sull'ipotesi di pubblicità occulta, come riporta l'Ansa.