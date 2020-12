Una scatola per i più bisognosi: Monza aderisce all'iniziativa solidale "Scatole di Natale"

Una cosa calda (sciarpa o guanti o cappello), un prodotto di bellezza, una cosa golosa, un passatempo (carte o gioco da tavolo) e un biglietto gentile e personalizzato, destinato a chi riceverà il regalo: è questo il contenuto delle scatole che, chi lo vorrà, potrà preparare.

Anche la città di Monza ha deciso di aderire all'iniziativa solidale "Scatole di Natale": dopo i tanti volontari che hanno aderito in autonomia all’appello sui social network, anche l’amministrazione comunale ha deciso di dare una mano per coordinare la

raccolta e la distribuzione delle scatole di Natale in città.

La Protezione Civile, i responsabili di Monza.Con e la Rete Pane e Rose - in collaborazione con i numerosi volontari che i questi giorni hanno offerto la propria disponibilità - si occuperanno degli aspetti logistici legati alla raccolta, allo stoccaggio e alla distribuzione delle scatole .I destinatari delle boc monzesi sono sia le famiglie, sia i bambini e le mamme ospitate nelle strutture seguite dai Servizi Sociali e gli ospiti di Spazio37 e dell’asilo notturno di via Raiberti.

“Per questo Natale così particolare il Comune vuole dare una mano e sostenere i gesti di generosità spontanea ma soprattutto di gentilezza verso chi è più bisognoso. Così la nostra comunità di Monza cresce e si consolida” hanno spiegato il sindaco Dario Allevi, l’assessore alle Politiche sociali Désirée Merlini e l’assessore alla Sicurezza Federico Arena.

Chi volesse preparare le Scatole di Natale può consegnarle alla: