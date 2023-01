Foppolo, la meta perfetta per sciare con i bambini

Vuoi regalarti una giornata sugli sci, senza allontanarti troppo da Monza? Con un viaggio in auto di un'oretta e mezza puoi raggiungere Foppolo, in provincia di Bergamo.

In Alta Val Brembana, a 1600 metri d'altitudine, Foppolo appartiene al comprensorio sciistico Foppolo-Carona Ski. Si può arrivare in auto praticamente fino alle piste, trovando facilmente parcheggio in settimana (mentre nel weekend si fatica un po' di più).

Per sciare, a Foppolo, non bisogna salire su alcuna funivia o seggiovia: o meglio, le sei seggiovie e lo skilift servono gli 11 km per lo sci alpino. Per utilizzare la pista da bob, o per far partecipare i propri bimbi ad una lezione di sci, non è invece necessario utilizzarle. I piccoli hanno a disposizione un'intera area con due tapis roulant: il tappeto a valle serve la pista da bob, il tappeto più in alto è pensato invece per i piccoli sciatori.

Quanto costa insegnare ai propri bambini a sciare? Il corso collettivo per principianti costa 30 euro per due ore (dalle 10.00 alle 12.00 o dalle 14.00 alle 16.00). Con 12 euro è possibile noleggiare l'attrezzatura (sci o snowboard e scarponi), mentre per l'utilizzo del tappeto ne servono 14.