Sciare non lontano da Monza, ha riaperto l'ultimo skilift rimasto in provincia di Como

Sciare senza andare lontano da Monza e non passare ore in macchina? E' possibile perchè dopo le recenti nevicate è stata riaperta la pista da sci della Sighignola (Lanzo d'Intelvi), l'ultima rimasta in provincia di Como e l'unica alternativa alle altre più vicine mete sciistiche della Valtellina o dei Piani di Bobbio. Con gli impianti di risalita (uno skilift e un nastro trasportatore per bambini) ha riaperto anche il campo scuola della Sighignola. Si tratta di una pista certamente ridotta rispetto alle località sciistiche più rinomate ma ideale per i bambini o per chi si avvicina allo sci e allo snowboard per la prima volta.

Pista e impianti

L'impianto rimarrà fruibile ogni fine settimana fino all'arrivo della primavera. Infatti, dopo le recenti precipitazioni nevose, è stato attivato anche il sistema di innevamento artificiale. Grazie a uno strato di neve di circa 30 centimetri, la pista è ora aperta al pubblico. Il tapis roulant, molto gettonato dai più piccoli, è lungo 150 metri e consente ai bambini e agli sciatori alle primissime armi, di risalire in totale sicurezza e con facilità. Per i più esperti è attrivo lo skilift che, come detto, è l'ultimo rimasto nel territorio del Lago di Como.

Scuola di sci e noleggio attrezzatura

La Scuola di Sci Società Monte Sighignola si trova a Lanzo, frazione di Alta Valle Intelvi. La scuola di sci locale offre servizi di noleggio di attrezzature e corsi con maestri sia individuali che di gruppo. Gli impianti di risalita aprono alle 8.30 e chiudono alle 16.30. Durante i giorni di apertura sono disponibili i maestri della scuola sci. Numeri utili: per il noleggio dell'attrezzatura 320.7977459 - 031.832343 - 338.6687582. Per richiedere lezioni di sci: 348.5657192.