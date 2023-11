Sciare con la famiglia in Lombardia: ecco dove andare

Vi piace sciare, o magari vorresti che i vostri figli imparassero a farlo? Puoi approfittare dei sabati o delle domeniche, per andare a sciare in famiglia senza allontanarti troppo da Monza.

Valli Bergamasche

La Val Seriana, col comprensorio Presolana-Monte Pora, è un'ottima meta per sciare in famiglia. Le 22 piste della ski-area Monte Pora sono tutte collegate tra loro, alcune aperte anche in notturna. I 12 chilometri delle piste della Presolana, con impianto di innevamento all'avanguardia, sono invece perfette per gli sciatori alle prime armi. In alternativa puoi andare in Val di Scalve: a Colere se cerchi discese lunghe e impegnative, a Schilpario se vuoi fare sci di fondo. Infine Fopppolo, con piste che misurano più di 40 chilometri e ben 7 impianti di risalita.

Lecchese

Il comprensorio Piani di Bobbio - Valtorta offre 36 chilometri di piste, ed è facilissimo da raggiungere da Monza. La sua Ski Area è l'ideale per i principianti, ma ci sono anche piste nere (come la Pista dei Tre Signori) per gli sciatori più intrepidi. Pian delle Betulle, in Alta Valsassina, lo si raggiunge invece in pochi minuti di funivia dal Comune di Margno. Piccolo paradiso privo di macchine, ospita 1 pista nera, 3 piste rosse e 2 piste blu.

Bresciano

I veri appassionati di montagna non possono non raggiungere il comprensorio Ponte di Legno - Tonale, coi suoi 100 chilometri di piste (quella che conduce dal Ghiacciaio Presena a Ponte di Legno è la più lunga d'Europa), con i fuoripista perfetti per gli sci-alpinisti, e con lo spettacolare ski bar Panorama 3000 Glacier. Ma, nel Brescino, ci sono anche Montecampione (raggiungibile in treno, scendendo a Piancamuno e proseguendo poi con la navetta) e Maniva Ski, un must per le famiglie con i bambini.

Valtellina

Non si può pensare allo sci senza pensare alla Valtellina: da Bormio a Livigno, da Madesimo a Santa Caterina, le località in cui sciare non si contano. A Bormio i bambini amano la Funslope di Bormio 2000 e quella di Valbella, ma anche lo Snowpark. E, tutta la famiglia, scegliendo il domaine bormino può sciare su 110 chilometri di piste in tre ski area (Bormio, Santa Caterina Valfurva e Cima Piazzi - San Colombano), accessibili con un unico skipass e collegate tra loro con bus gratuiti. A Livigno c'è lo snowpark del Mottolino, anoverato tra i migliori d’Europa, mentre la ski area Aprica & Corteno è perfetta per le famiglie.