Si ride per non piangere

Queste immagini esileranti provengono da Intrashtteinmonza, la pagina gestita accuratamente da Riccardo Mortelliti, monzese DOC e acuto osservatore di tutto ciò che accade in città. La pagina del trash monzese ora conta oltre 35mila follower ma Riccardo gestisce anche Intrashttenimento2.0 con 1.8 milioni di appassionati pronti a seguire le gesta, gli avvenimenti, le foto delle stranezze quotidiane più trash a Monza (dove Riccardo gioca in casa) e in tutta Italia.

Un profilo social quello di Intrashtteinmonza che non è fatto tutto solo per far ridere, al contrario è un modo per denunciare a chi di dovere quello che succede in città, a volte al limite della parodia ma il succo non cambia.

Oggi vediamo questi due video del Lambro, il fiume che attraversa la città di Monza e conosciamo il pesce palla e il pesce Lime. Certamente a prima vista e ascoltando gli audio viene da ridere ma a ben pensarci il nostro povero fiume soffre davvero molto per l'inciviltà senza fine di chi ogni giorno butta dentro ogni cosa, come fosse un cestino della spazzatura.