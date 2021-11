A Monza la "banda dei fanali" colpisce ancora: rubati fari dalle auto

Dalle auto spariscono i fanali. Furto di fari da due vetture parcheggiate in via Metauro, a Monza, in zona San Fruttuoso.

E' successo lunedì notte e l'episodio è stato segnalato alla nostra redazione. Non un furto di auto o una vettura cannibalizzata in strada ma un raid mirato per portare via da due veicoli di marca Audi i fari allo Xeno.