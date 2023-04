Mini Night Trail del Ciliegio Secolare a Briosco

L'evento sportivo si svolgerà venerdì 14 aprile 2023 presso il Centro Sportivo Rossini di Briosco (MB), organizzato dalla Proloco Briosco in collaborazione con il Trail del Ciliegio e Amici dello Sport Briosco. Ritrovo alla ore 18:00 con una sessione di Warm Up a cura della Personal Trainer Alessia De Ponti, in attesa della partenza della 𝐜𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝟔𝐊, aperta a tutti. Seguirà il 𝐁𝐑𝐈.𝐂𝐀.𝐅𝐎 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐥𝐢𝐞𝐠𝐢𝐨: animazione e sport per tutti gli under 14, al Campo Sportivo. Ci saranno anche due Sessioni di Yoga con l'insegnante certificata Milena Schiavello. L'evento si concluderà con la partenza alle ore 20:30 della 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐥𝐢𝐞𝐠𝐢𝐨, corsa competitiva da 12K, con iscrizione obbligatoria su https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=55617 Durante tutta la serata troverete tanto buon cibo con i Food Trucks, tanta birra con la Pro Loco Briosco e tanta 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚. Con il patrocinio di: Provincia di Monza e Brianza Comune di Briosco Comune di Besana Brianza Sponsor dell'evento: Sport Specialist.