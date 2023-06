Monza, col caldo torna la "spiaggia sul Lambro" e c'è chi si rinfresca nel fiume: il video

Torna il caldo e il Lambro che attraversa la nostra città diventa teatro di scene inusuali. Sulle sponde del fiume in pieno centro (e come nulla fosse) un uomo si rilassa con un pediluvio, una pennichella e poi si allontana (sempre sulle sponde sel fiume) a bordo del suo monopattino. Come tutte le estati il gretto del fiume, laddove possibile, si trasforma in una "piccola spiaggia" dove tra nutrie e sporcizia c'è chi decide anche di fare il bagno o quantomeno pucciare i piedi o comunque darsi una rinfrescata. Nei video, inviati dal alcuni ragazzi di Monza alla pagina ironica Intrashettimonza e ripubblicata nelle storie, si vede quest'uomo che si riveste dopo un bagnetto veloce: non si è tuffato ma comunque il Lambro è servito per darsi una bella rinfrescata.

Le immagini sono finite in rete e sono diventate virali dopo essere state condivise dalle pagine Instagram IntrashTtenimento 2.0 e Intrashtteinmonza, gestite dal brillante monzese Riccardo Mortelliti che conta quasi 2 milioni di follower e racconta il lato ironico e a volte trash della città.

