Uomo nudo cammina per le strade di Lissone: il web s'infiamma

Non abbiamo prove fotografiche dell'avvistamento dell'uomo che oggi pomeriggio 25 settembre 2022 si aggirava per le strade di Lissone ma, da quanto riportato sul gruppo Facebook Sei di Lissone se... sembrerebbe essere stato visto da piu' persone. La segnalazione è stata fatta intorno alle 14.30. L'uomo descritto come calvo e senza vestiti sarebbe stato visto tra la stazione e via Monza. Ovviamente la prima cosa che è stata chiesta al segnalante è stata se avesse avvisato le forze dell'ordine. Poi, con un po' di leggerezza domenicale, si è passati a commentare l'accaduto con ironia. Sono in tanti ad aver scherzato sul giorno delle elezioni collegandolo a questo signore senza veli che è diventato il simbolo (scherzoso, ma non troppo) di un'Italia indecisa e con poca fiducia nella politica. "Rimarremo tutti in mutande" scrive qualcuno. "Sá già che con queste elezioni lo prenderà in quel posto, si è preparato. Oppure sta andando a comprare il pellet...", ribadisce un altro. "Capisco la fretta di andare a votare, ma c'è tempo fino alle 23..". Insomma chissà per quale motivo questa segnalazione ha richiamato nella testa dei brianzoli che commentano la situazione politica italiana. La pagina Allarmismo Lissonese (il cui nome, satiricamente, ne spiega l'intento) gela tutti con una risposta scritta a caratteri cubitali: "ALLEGORIA DEL FUTURO PROSSIMO". Intanto continuano gli avvistamenti (o le visioni di un futuro incerto).