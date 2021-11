Vieni a visitare la casa di Babbo Natale! Caldarroste, bretzel, piatti tipici brianzoli in Baita, tante attrazioni per i più piccoli e la magica atmosfera del Mercatino di Natale. A Briosco si respira già aria di festa e per domenica 28 novembre è in programma un Villaggio di Natale organizzato dalla Pro Loco di Briosco e dal Gruppo Alpini Carpiano, con il patrocinio del comune brianzolo.