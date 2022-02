Sentiero dei Proverbi, la meta ideale per una passeggiata nel verde

Quando le giornate iniziano a scaldarsi, tra le attività più piacevoli che si possono svolgere vi sono le passeggiate nella natura.

A circa 40 minuti da Monza, nel comune di La Valletta Brianza, si trova il Sentiero dei Proverbi. Sito all’interno del Parco del Curone, questo particolare sentiero nasce nel 2015 grazie alla collaborazione tra Giuseppe Palamini e il Parco regionale di Montevecchia-Parco del Curone. L’idea? Far conoscere ai visitatori la saggezza degli antichi proverbi popolari brianzoli. Lungo il percorso, infatti, sono installati ben 65 pannelli che riportano alcuni dei proverbi che sentivamo pronunciare dai nostri nonni. Proverbi ricchi di tradizione, accompagnati da fantastiche immagini create dall’illustratore Filippo Brunello. Per chi non conoscesse il dialetto brianzolo, nessuna paura: i proverbi scritti sui pannelli sono seguiti dalla traduzione in italiano.

Non solo poesia e tradizione: il Sentiero dei Proverbi offre anche la possibilità di apprezzare natura, storia, e bellissimi panorami. Passeggiando lungo l’anello di circa due chilometri ci si imbatte in un’immensità di verde tra boschi e castagni, godendo di diversi punti panoramici da dove ammirare tutta la bellezza della Valle del Curone.

Tornando sulla storia e sulle tradizioni, percorrendo il Sentiero dei Proverbi ci si può fermare per una visita al nucleo storico di Lissolo. Mentre, con una piccola deviazione, si va alla scoperta delle vecchie aziende agricole e delle antiche abitazioni appartenenti al borgo di Bernaga Inferiore.

Per raggiungere il Sentiero dei Proverbi è sufficiente arrivare a Lissolo e parcheggiare di fronte al ristorante “Il Tetto Brianzolo”. Da qui si dovrà proseguire a piedi seguendo le indicazioni.

Anche se il percorso è completamente in piano, ci sono alcuni punti che presentano dei dislivelli. Per questo si sconsiglia di percorrerlo con i passeggini. Disponendo il percorso di diversi tavoli da pic-nic, sarà possibile consumare comodamente un pranzo al sacco.