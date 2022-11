Gita fuori porta al Sentiero delle Espressioni, tra statue di legno e foliage

Un sentiero ricco di strane e magiche statue di legno, dove potersi fermare a mangiare qualcosa o camminare insieme ai bimbi in un bosco bellissimo. Sorge a pochi chilometri da Monza il Sentiero delle Espressioni.

Sito in località Posa (Schignano, Como), per raggiungerlo bisogna arrivare al centro di Schignano e seguire le indicazioni fino alla frazione di Posa. Qui si lascia la macchina e si procede a piedi verso l’Alpe Nava, da dove parte il Sentiero delle Espressioni. Un progetto che unisce foreste, arte e turismo grazie all’idea di ERSAF, Comune di Schignano e gli artisti dell'Associazione la M.A.S.C.H.E.R.A, noti per le tradizionali maschere carnevalesche. Gli abili intagliatori hanno inciso le cortecce rendendole espressioni di allegria, sorpresa, saggezza e tante altre emozioni. Una scultura dopo l’altra, adulti e piccini assaporeranno la meraviglia.

Proseguendo in direzione della conca dell’Alpe di Comana, vi troverete davanti un piccolo laghetto e un agriturismo dove il profumo di polenta vi inviterà ad entrare. L’Agriturismo La Pratolina è davvero delizioso per una sosta gustosa. Da questo alpeggio si raggiunge la cima del Monte di Comana con una salita ripida ma breve. Il panorama mozzafiato sul Lago di Como vi avvolgerà. Il percorso prosegue verso Roccolo del Messo, antica struttura per la cattura degli uccelli appena recuperata. Di seguito la località Crocette e poi verso la mulattiera e le falde del Sasso Gordona, dove si trovano le trincee della “Linea Cadorna” appartenenti alla Prima Guerra Mondiale e attualmente visitabili.

Il percorso è facile, ma non è adatto ai passeggini; bello tutto l’anno, dà il suo meglio nella bella stagione oppure durante il foliage.