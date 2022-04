Col "Sentiero delle Fate”, i bimbi possono raggiungere il ciliegio secolare

Ha raggiunto una tale fama, che la sua pagina Facebook conta ben tremila iscritti. Stiamo parlando del ciliegio secolare di Besana Brianza che, in questo periodo di fioritura, sta vivendo un vero e proprio pellegrinaggio di persone, che arrivano dalla Brianza e non, per ammirarlo in tutta la sua bellezza.

Ora, però, per visitarlo c'è un motivo in più: è stato infatti inaugurato il “Sentiero delle Fate”, un percorso ludico che accompagnerà i bambini fino al meravoglioso albero.

Inaugurato il 9 aprile, alla presenza del sindaco di Besana Emanuele Pozzoli, il magico percorso include anche un pizzico di tecnologia. Inquadrando con un tablet o uno smartphone il QR code, i piccoli visitatori potranno ascoltare una storia chiamata “Un passaggio magico” che, passo dopo passo, attraverso le sei porticine posizionate lungo il percorso, li guiderà fino al maestoso albero.

Con la partenza dall’Azienda Agricola Anatra Stonata, in via Palazzina 43, il Percorso delle Fate è una piacevola camminata nel verde della natura in cui i bambini si potranno divertire passando del tempo insieme alla famiglia.

Esprimendo la propria soddisfazione, il sindaco di Besana Brianza ha dichiarato: “Grazie alla vulcanica Roberta Paleari e all’aiuto di Sara Denova abbiamo un altro modo di vivere la bellezza del nostro territorio”.