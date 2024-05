Il Sentiero Felice, una passeggiata semplice da fare in Brianza

Sei in cerca di una passeggiata semplice da fare in Brianza? A Besana in Brianza c'è il Sentiero Felice, che il Comitato Bevere ha dedicato a Felice, parte del gruppo e prematurmanente scomparso. Il percorso collega la località Naresso alla chiesetta di San Mauro a Renate, costeggiando il maneggio della Cascina Sbianca. Una volta raggiunta la chiesetta si arriva a un ponticello, che attraversa il torrente Bevera e che ospita un'opera d'arte dedicata al Cristo crocefisso, e poi all'area naturalistica del Cariggi. Il percorso pedonale, molto semplice da percorrere, è gestito dal gruppo Caveramezz, che ne ha realizzata una parte e che lavora per mantenerlo in efficienza.

Per raggiungere il Sentiero Felice, percorso ad anello lungo 3 chilometri, è necessario arrivare in via Visconta, nella frazione di Naresso (Besana in Brianza). Lo si può percorrere a piedi, oppure a cavallo, attraversando campi coltivati a cereali e raggiungendo poi l'area umida dei Cariggi. Che, in epoca glaciale, era un vero e proprio lago. E che oggi ospita poiane, cinerini e germani reali.